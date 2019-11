Søkkrike Katharina Andresen selger leiligheten: Se den rom for rom

Milliardærarving Katharina Andresen selger sin eksklusive leilighet på Frogner, Nettavisen har alle bildene.

Katharina Andresen (24) er datter til Johan Andresen jr, en av Norges desidert rikeste personer. Hans anslåtte reelle formuen er ifølge Kapital på 33 milliarder kroner. Katharina Andresen og søsteren Alexandra Andresen har en ligningsformue på i overkant av 1 milliard kroner. Den reelle formuen er mye høyere (se nederst i saken).

Hun har tidligere studert økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo, og nå går turen over dammen til London for å studere ved Regent's.

Så nå skal hun og samboeren Frederic Kvasnes (29) selge parets 192 kvadratmeterstore leilighet i Bygdøy Allé 67. Prisantydningen er satt til 16,5 millioner kroner, som ble kjøpt for et drøyt år siden for 10,65 millioner.

Bildene av den eksklusive leiligheten ser du i videoen øverst i saken. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte salget , og megler Hans Houeland i Privatmegleren la først ut bildene på sin instagramkonto.

Store påkostninger

Gitt prisantydningen, snakker vi om en verdiøkning på 55 prosent. Men leiligheten ble totalrenovert i 2018 for noen millioner og har ifølge en annonse høy standard på utvalgte materialer.

Selv om bruksarealet er på hele 192 kvadratmeter, er det en 3-romsleilighet milliardærarvingen og samboeren selger.

Leiligheten ligger i en høy første etasje i en bygård fra 1899 på Frogner. Det er heis i bygget, og det følger med 4 boder. Innvendig er det blant annet enstavs eikeparkett, samt downlights, gulvvarme i alle rom, balansert ventilasjon og smarthusteknologi.

Kuttet skatten

Allerede i 2007 overførte Ferd-eier Johan H. Andresen store deler av formuen til døtrene Katharina (24) og lillesøsteren Alexandra Andresen (23). Siden da har søstrene vært to av landets rikeste personer.

Frem til i fjor eide Katharina og Alexandra Andresen Ferd-aksjene privat. På slutten av fjoråret valgte de å opprette egne aksjeselskap for sine eierandeler.

Ved å eie gjennom egne aksjeselskap, sank ligningsformuen til Ferd-arvingene med over 11 milliarder kroner i 2018, det skriver Dagens Næringsliv. Tall avisen har hentet inn viser at søstrene har kuttet skatten med 98 millioner kroner.

- Dette gir dem et bedre grunnlag til å være gode og langsiktige eiere i Ferd, og det er en langsiktig eierform som de fleste investorer velger, sier administrerende direktør Morten Borge i Ferd til DN.