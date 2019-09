Søkte jobber lenge uten napp. Nå er hun årets norske ledertalent: – Det er dødskult

Luljeta Tahir (22) søkte en rekke jobber men fikk ikke napp hos noen. McDonalds ble redningen. – Det er dødskult, sier hun.

En ny undersøkelse fra Opinion på vegne av McDonalds viser at over halvparten av ungdommer mener det er vanskeligere for innvandrere å få seg jobb enn etnisk norske.

– Tallene viser at vi fremdeles har et stykke å gå i Norge for å få et inkluderende arbeidsliv, sier Pia Martinsen Mellbye som er sjef i McDonalds Norge.

Det er også en av fire ungdommer som sier det er vanskeligere for innvandrere å bli inkludert på arbeidsplassen enn dem som er norske.

– Mer enn bare burger og fries

McDonalds har over 2.500 ansatte i Norge, og er fylt opp av ungdommer som Luljeta som har sin aller første jobb. 22-åringen mener selskapet er gode på å plukke opp gode folk, uavhengig av deres bakgrunn.

– Jeg hadde søkt en rekke jobber og ble ikke kalt inn til intervju. Også søkte jeg til slutt hos McDonalds og ble umiddelbart kalt inn. Tre år senere er jeg assisterende restaurantsjef og blitt årets ledertalent. Det er dødskult, sier Tahir til Nettavisen.

Hun har sett seg lei på at McDonalds ofte blir sett ned på og at mange oppgir det er under deres verdighet.

– Vi er mer enn bare burger og fries, sier Tahir, og forklarer:

– Jeg startet veldig ung i jobben og trodde aldri jeg ville nå så langt. Jeg hadde ikke troen på meg selv. Jeg vokste så mye, lærte så mye. De fleste som kommer inn her og begynner å jobbe blir overrasket over hvor mye denne bransjen innebærer, sier hun.

– Lærer seg språket hos oss

Luljeta Tahir mener spesielt det er gode muligheter til å integrere seg hvis man jobber hos McDonalds.

– Jeg husker en som nettopp hadde flyttet til Norge og begynte å jobbe hos oss. Etter bare noen måneder snakket han mye bedre, og ble langt mer inkludert. Uten språket er det fryktelig vanskelig, sier hun.

Hun får støtte fra den øverste sjefen i selskapet.

– Vi mener at arbeidsdeltagelse er nøkkelen til god integrering. Da er det essensielt at man faktisk møter et inkluderende arbeidsmiljø på jobb. Her har vi alle et ansvar for å gjøre bedre, sier McDonalds-sjef Pia Martinsen Mellbye.

Bygger karriere

For mens mange søker jobber hos en skobutikk, klesbutikk eller på bensinstasjonen, skilter McDonalds med karrieremuligheter - og håper det fører til napp hos ungdommer med alle slags bakgrunn.

– Du kan bygge karriere her, sier hun.

– På andre steder kan du bli låsansvarlig, liksom, men hos McDonalds kan du få ansvar for en hel restaurant og mange ting du kan vokse på.

– Men er det inkluderende hos McDonalds da?

– Ja. Jeg har aldri sett noen som er like inkluderende som her. Vi tar inn dem som passer best til jobben, uavhengig av bakgrunn.

Tahir skryter gjerne av arbeidsplassen sin, og drømmer om å jobbe med ledelse - og kanskje bli sjef i hele McDonalds til slutt.

– Om noen år tror jeg at jeg tar meg litt utdanning innen ledelse. Jeg brenner veldig for å jobbe med mennesker.

– Kanskje en dag bli sjef for hele McDonalds i Norge?

– Kanskje det, sier Tahir og ler rått.