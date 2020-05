Solberg forsvarte krisepenger til strippeklubber og Louis Vuitton-butikker

Statsminister Erna Solberg fnyser av kritikken mot at regjeringens krisestøtte går til arbeidsplasser noen ikke mener fortjener det.

Regjeringen legger ytterligere titalls milliarder på bordet i en ny koronakrisepakke fredag. På spørsmål fra NTB om det er fare for at staten plasserer penger feil sted, som også Holden-utvalget nylig har advart om, sier Erna Solberg at det er viktig at det perfekte ikke blir det godes fiende.

– Jeg hører om folk som ikke liker strippeklubber eller Louis Vuittons-veskebutikker, men vi kan ikke bruke moralsk pekefinger på sånt, uttalte Solberg.

– Det er klart at når du lager brede ordninger, så er det ikke alltid alle penger treffer helt riktig. Men skulle du fått alle penger til å treffe helt riktig, så ville de først blitt utbetalt til neste år, påpekte hun.

(©NTB)