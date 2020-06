Solbergs løfte: Mer permittering hvis jobbkrise vedvarer

Statsminister Erna Solberg (H) understreker at permitteringsperioden vil bli forlenget hvis jobbsituasjonen forblir som i dag. Farlig og defensivt, mener LO.

De siste dagene har NHO og LO nærmest konkurrert om å være skarpest i advarslene om tap av jobber hvis ikke permitteringsordningen forlenges.

– Vi har avklart at vi kommer til å utvide tiden for permittering hvis arbeidsmarkedssituasjonen fortsetter å være som i dag, sier Solberg.

Hun oppsummerte fredag den politiske våren for pressen og viste da til et nytt møte mellom finansminister Jan Tore Sanner (H) og partene i arbeidslivet i starten av august.

– Vi vil ha disse stoppunktene på veien, for det er en kostnad når folk blir gående på slike ordninger ved at de kanskje ikke får den typen kompetanse de trenger, sier Solberg.

– Holder ikke

LO-sjef Hans Christian Gabrielsen er ikke fornøyd med signalene fra statsministeren.

– Dette holder ikke. Det må sendes et klart og entydig signal fra regjeringen nå om at permitteringsordningen blir utvidet til 52 uker. Hvis ikke risikerer vi at deler av næringslivet vil agere som vi har advart mot, med potensielt mange oppsigelser som resultat, sier han til NTB.

Gabrielsen viser til at det allerede nå er innkalt til drøftingsmøter og satt i gang prosesser rundt dette. Solberg og regjeringen har ikke tid til å vente og se an situasjonen, mener han.

– Det er en farlig og defensiv holdning i den situasjonen mange permitterte er i nå, sier LO-sjefen.

Han minner også om at det er flertall på Stortinget for å utvide permitteringsordningen.

– Gambler med jobber

Permitteringsperioden er i utgangspunktet 26 uker. Men for dem som ble permittert i mars og april, er perioden forlenget til ut oktober. NHO og LO ber om at dette midlertidig forlenges til 52 uker.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre var fredag ute med en skarp advarsel til Solberg: Hun gambler med jobber hvis hun venter med å utvide ordningen ut året.

– Regjeringen viser en trassighet og lytter ikke til partene i arbeidslivet, sier han til NTB.

Støre erkjenner Solbergs argumenter om at folk låses inne i jobber som kanskje ikke har livets rett, men viser til behovet for å lytte til LO og NHO i denne saken.

Han trekker fram reiseliv, luftfart, hotell og restaurant som eksempler på bransjer hvor utvidet permittering kan bidra til sikkerhet for inntekt og jobb.

Stemte nei

Også Frp tar nå opp permitteringsspørsmålet. Det skjer få dager etter at partiet ble enig med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett og nye koronatiltak. Frp har lenge ønsket forlenget permitteringstid, men fikk ikke gjennomslag i forhandlingene, ifølge stortingsrepresentant Erlend Wiborg.

– Vi fikk gjennomslag for at man fortløpende skulle følge situasjonen og foreta endringer ved behov, sier han.

Ap og Sp stusser over Frps holdning.

– Frp stemte sammen med regjeringspartiene ned forslag om dette senest sist fredag. Om de nå har snudd, så er det gledelig. Vi er beredt til å stille på møte og vedta dette raskt i Stortinget, sier Sps Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

Også Støre reagerer.

– I forrige uke sto Frp last og brast med Høyre om å si nei. Men i det øyeblikket Stortinget tar ferie, snur Frp, sier han.

