Strandperle i Vestfold gikk for 11 millioner over prisantydning

Fem personer kjempet om å få kjøpe en hytte i Sandefjord med åtte måls tomt, egen brygge og strandlinje. Nå koker hyttemarkedet i Vestfold, mener megler.

Strandperlen på Vesterøya i Sandefjord gikk for drøye 36 millioner kroner - 11 millioner over prisantydning.

Se bilder av hytta øverst i saken!

- Jeg har aldri vært borti maken. Jeg har holdt på med dette i 40 år, og har aldri vært borti lignende i det hele tatt. Det er bare helt utrolig, sier eiendomsmegler Tore Solberg i Eiendomsmegler 1, som solgte boligen, til Nettavisen.

Det finnes ikke lignende på markedet i Vestfold.

- Vi hadde til sammen 30 personer på visning, og det er langt over det vi hadde forventet på forhånd. Det var fem personer som var med i budrunden, forteller han.

ETTERTRAKTET: Det ble en het budrunde om denne strandeiendommen. Se flere bilder i videoen øverst i saken. Foto: Karl Filip Kronstad (Eiendomsmegler 1)

Dagens Næringsliv omtalte salget av hytta først, men Sandefjords Blad har tidligere skrevet om boligen - mens den ennå lå ute til salgs.

Til Sandefjords Blad opplyser Solberg at hytta ble lagt ut for salg 25. mai, noe som vil si at den lå ute kun én uke før den ble solgt.

Les også: Meglertopper: Nå er det full gass i boligmarkedet igjen

- Sultne kjøpere

Solberg sier til Nettavisen at det ikke er bare strandlinje, brygge, svaberg og masse plen på tomten som tiltrakk seg potensielle kjøpere.

- Det er en veldig fin bebyggelse på tomten, med både hovedhus og anneks. Det er stor bebyggelse som er unikt når vi snakker om hytte ved sjøen i Vestfold. Så det er mye som er bra med denne eiendommen, påpeker han.

- Så lenge man har en virkelig god vare, er markedet der, sier han.

Les også: Leilighet på Grünerløkka med vill prislapp: - Finnes ikke maken på Oslo øst

Han hadde likevel ikke regnet med at den skulle gå for så mye over takst.

- Det er bare å innrømme at prisantydningen har vært for lav. Men at koronakrisen skulle være et pluss og ikke et minus for hyttemarkedet, det synes jeg er veldig spesielt. Vi rir på den bølgen nå, sier han og påpeker:

- Vi har nå 30 andre, sultne kjøpere som gjerne vil ha hytte i Vestfold i denne prisklassen.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Bør vurdere salg

Solberg trekker fram at det er mange som sitter med eiendommer som har vært i familien i 20-60 år som de har snakket om å selge. Da er det på høy tid å virkelig vurdere det nå.

- Det er et vindu nå som folk må benytte om de går med tanker om å selge, sier han.

Les også: I disse delene av Norges største byer gjør du tryggest investering av bolig (+)

Med stengte grenser og færre feriemuligheter i sommer, ser mange nordmenn sitt snitt til å besøke eget land eller benytte seg av egen hytte eller båt. Det er i alle fall ingen tvil om at hyttemarkedet er hett nå.

- Det er større pågang i år enn i fjor. Mye større! Det er overraskende, og det er spesielt, sier Solberg.