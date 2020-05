Solgte boligen til 700.000 over prisantydning

Boligen ble kuppet før visning - til nesten 700.000 over prisantydning.

- Det er veldig morsomt. Og i en så usikker tid, sier en fornøyd selger, Victoria Johus.

Hun og mannen, André Johus, ønsket å bo nærmere skolen til barna på Nøtterøy og bestemte seg før jul om at det var tid for å selge boligen, etter syv år på Tjøme. De gjorde alt klart, men i mellomtiden kom koronaen til Norge.

- Vi syntes jo det var skummelt å skulle selge nå. Vi snakka litt med megler og ble litt overrasket over at hun var så positiv.

Kuppet til nesten 700.000 over prisantydning

Å være nervøs for salget viste det seg å være liten grunn til. Boligen, som var lagt ut med en prisantydning på 5.850.000, høstet enormt med interesse på Finn, ifølge Johus, og samme dag som de hadde avtalt en privatvisning lørdag, dukket to par opp uanmeldt. Samme dag ble boligen kuppet - et av parene ga et bud med en gang, og boligen ble solgt til 6.5 millioner.

- Det kom rett og slett bare folk inn i hagen her. Det var en litt rar dag i går, medgir Johus.

- Det var veldig morsomt - vi visste jo ikke hva vi kunne forvente oss i det hele tatt. Vi er fra Oslo og kjenner ikke markedet her så godt, sier Johus.

Victoria og André Johus solgte boligen sin på Tjøme til nesten nesten 700.000 over prisantydning.

- Stor interesse

Eiendomsmegler Therese Thon Andreassen i Krogsveen forteller Nettavisen at de for tiden merker stor interesse på denne typen boliger.

- Det er et litt mer selektivt marked nå, men denne eiendommen traff fra første sekund, forteller hun.

Ifølge eiendomsmegleren er det mange som ser etter et feriested, eller, som i dette tilfellet, et sted å bo, utenfor de store byene i dag.

- Det virker som om de som har gått de siste årene og vurdert om de skal gjøre det, gjør det nå, sier hun.

- Tjøme er jo for mange et feriested, og vi merker at i vår- og sommersesongen er det en jevn strøm av interessenter, men særlig de siste 14 dagene har pågangen vært stor.

