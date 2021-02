Solgte leilighet til 550.000 kroner mer enn naboen

To naboleiligheter i en høyblokk ble med kort mellomrom solgt med påfallende stor prisforskjell.

Nettavisen har flere ganger skrevet om det brennhete boligmarkedet i Oslo og mangelen på små leiligheter. Men to nylige salg i høyblokken Hekkveien 1 ved Carl Bernes plass på Oslo øst kan illustrere hvor vanskelig det er å bli klok på boligmarkedet.

Leilighetene det er snakk om, er begge på 36 kvadratmeter, er vestvendte med en svært god utsikt (se bildet under) og ligger i henholdsvis tredje og fjerde etasje. Det er en del trafikkstøy fra den sterkt trafikkerte Grenseveien, men det er kort vei til T-bane og dermed Oslo sentrum, samt alle servicefunksjoner.

Likevel skilte det hele 550.000 kroner for de to leilighetene, som ble solgt henholdsvis 11. januar og nå i begynnelsen av februar for respektive 3,85 millioner og 3,3 millioner.

Begge leilighetene ble kuppet. Den billigste leiligheten i fjerde etasje ble solgt sist av DNB Eiendom i et presset Oslo-marked.

Realistisk

- 3,3 millioner virker lavt når leiligheten under ble solgt for 3,85 millioner? spør Nettavisen megler Linn-Christine Wendel i DNB Eiendom.

- I første omgang gikk vi ut med 3,5 millioner kroner i prisantydning. Det var basert på sammenlikning med andre leiligheter i området og tidligere salg i bygget. Vi mente det var en veldig realistisk pris, men opplevde en dårlig respons, svarer Wendel.

DNB-megleren var overrasket over den lave interessen, men besluttet så i samråd med selger å gå ned til 3,25 millioner i prisantydning.

Enige

- Hun ene som dukket opp på visningen, ble så enig med selger om en pris på 3,3 millioner, 3,65 millioner kroner hvis du tar med alle omkostninger, forteller Wendel. 3,3 millioner er identisk med hennes verdivurdering fra slutten av november 2020.

Wendel var kjent med at leiligheten under var blitt solgt for 3,85 millioner kroner. Hun forklarer forskjellen blant annet med at denne leiligheten var gjort om til en 2-romsleilighet, samt at badene har en forskjellig standard. Men en lettvegg koster ikke mye.

– Å sette inn en lettvegg og en dør koster «ingenting». For noen tusenlapper kan du fort få igjen flere hundre tusen kroner ved salg, om planløsningen er god, uttalte nylig partner Hans Christian Espenes i Privatmegleren i Trondheim, til Nettavisen.

Men i annonsen skryter DNB Eiendom av standarden. Leiligheten (se bildet) beskrives som en «attraktiv og delikat 1-roms beliggende i 4. etasje med eksepsjonell utsikt over fjord og by!»

Modernisert

Badet i leiligheten ble ifølge annonsen modernisert i 2018 med nye elementer som dusj, wc, servant og senket panelhimling med LED-downlights. Det reklameres også med et «delikat og lyst kjøkken med moderne flater og integrerte hvitevarer, samt en lekker enstavs eikeparkett.»

- 550.000 kroner i forskjell virker likevel mye?

- Problemet er at selv om markedet er veldig hett, er det ikke alltid gitt at leilighetene går for en kjempepris. Vår jobb som megler er å sette riktig pris i markedet og som selger er villig til å selge for, og selvsagt finne kjøperne som er på leting etter denne type leiligheter.

Uting

- Hvis vi oppdager at en leilighet er priset for høyt, er det viktig å tilpasse seg markedet slik at leiligheten blir solgt. Selv om boligmarkedet er hett, er det fremdeles prissensitivt. Priser man for høyt, opplever man lav interesse, svarer Wendel.

En av grunnene til at selgeren, en kvinne i 30-årene, valgte å godta prisen, var frykten for at budgiveren ville kaste seg over andre leiligheter.

- En av grunnene til at selgeren, en kvinne i 30-årene, valgte å godta prisen, var frykten for at budgiveren ville kaste seg over andre leiligheter. Vi annonserte bredt, men standarden på badet og at leiligheten som ble solgt for 3,85 millioner hadde et soverom, ble nok utslagsgivende, tror Wendel.

- Det var en risiko for at hun ville ha valgt en annen leilighet dagen etter.

Stinn brakke

Megler Jon Krybelsrud i Privatmegleren oppnådde 3,85 millioner for leiligheten han solgte i midten av januar. Interessen var påfallende nok en helt annen enn for leiligheten i etasjen over, til tross for noe dårligere utsikt.

- Det var for å si det rett ut kaos og «stinn brakke». Jeg hadde «booket» inn ca. 50 stykker på visning, fordelt på to dager. Det møtte opp ca. 30 personer på første visningsdag.

- Leiligheten ble solgt kvelden samme kvelden og dermed kuppet før siste visningsdag. Kjøperne var et ungt par som ble veldig forelsket i leiligheten, forteller Krybelsrud til Nettavisen om interessen og salget.

Flere skal ha blitt forbannet over at de ikke fikk muligheten til å by. Prisantydningen i begynnelsen av året var 3,35 millioner kroner.

Snodig

- Hva synes du da om at leiligheten over den du solgte, bare gikk for 3,3 millioner kroner?

- At prisene varierer så mye, virker jo litt snodig, men de vestvendte 2-romsleilighetene er populære. Jeg ser også forskjeller i hvordan meglere bygger opp en base med interessenter.

- Jeg har jobbet frem en solid internettbase før annonsering av denne leiligheten. Sammen med solid respons fra det åpne markedet resulterte i enormt med visningspåmeldinger, svarer Krybelsrud.

Han er selv vokst opp i området og kjenner det derfor ut og inn. Krybelsrud forteller at det har vært tidligere vanskelig å få solgt leiligheter i blokken for over 3 millioner, inklusive fellesgjelden.

Men før jul gikk en tilsvarende leilighet på den andre siden for 3,5 millioner, det vil si: Denne leiligheten ligger østvendt mot biloppstillingsplassen og garasjen.

Falt for utsikten

Privatmegleren beskrev i salgsannonsen leiligheten som en «meget lekker 2-roms utsiktsleilighet med solrik, vestvendt balkong på ca.7,5 kvadratmeter.

Leiligheten ble i sin helhet pusset opp i 2013, med blant annet nytt kjøkken med helintegrerte hvitevarer, flislagt baderom som ble pusset opp av fagfolk, samt lekkert enstavs parkettgulv av eik. Leiligheten holder ifølge annonsen en «gjennomgående god standard og fremstår godt vedlikeholdt.»

Krybelsrud forteller at det er heis i bygget, som ble ført opp på slutten av 50-tallet. Leilighetene i aksjeselskapet har store balkonger, parkering rett utenfor. Det er også garasjeplasser der man kan skrive seg på en venteliste. Fellesutgiftene for de to leilighetene er så å si identiske.

- Interessentene falt for utsikten og den sentrale beliggenheten, sier Krybelsrud.

