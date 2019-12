Solon Eiendom kjøper konkurrent for 600 millioner kroner

Solon Eiendom punger ut like over 600 millioner kroner.

Solon Eiendom ASA (Solon) kjøper selskapet Kruse Smith Eiendom AS (KSE), og overtar med dette cirka 660 boliger i produksjon og en tomtebank på om lag 2500 tomter.

- Kjøpet av KSE styrker vår posisjon i markeder der vi allerede er etablert, og gir oss fotfeste i deler av Sør-Norge hvor vi ser stort potensiale for ekspansjon. Samlet forsterker transaksjonen Solons posisjon som arkitektur- og kvalitetsorientert boligutvikler i noen av Norges største markeder, sier administrerende direktør Stig L. Bech i Solon Eiendom.

I børsmeldingen om transaksjonen informerer Solon blant annet om at vederlaget knyttet til overtagelsen for 100 prosent av aksjene i KSE, er 608 millioner kroner som inkluderer oppgjør for intern gjeld. Vederlaget er basert på underliggende eiendomsverdier i KSE på omtrent 2,3 milliarder kroner.

Bech understreker betydningen av at staben i KSE, som kjenner porteføljene og de lokale markedene, blir med videre inn i Solon.

Kruse Smith er Norges største privateide entreprenørselskap og eiendomsutvikler, og etablerte KSE i 2012.Selskapet har siden opprettelsen vært en viktig faktor for Kruse Smith-konsernets utvikling av boliger og næringsbygg på attraktive tomter.

- Med endrede tider oppstår nye behov, og vi ser at tidspunktet for å avhende eiendomsvirksomheten er gunstig nå. Det gir oss også ekstra økonomiske muskler og krefter i arbeidet med å utvikle Kruse Smiths entreprenørvirksomhet videre. Samtidig har det vært viktig å finne en kjøper som kan øke verdiene som ligger i KSE og videreutvikle tomtebanken. Vi er derfor svært tilfredse med at vi og Solon er kommet til enighet, sier styreleder Sissel Leire i Kruse Smith.