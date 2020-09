Solvang fyrte opp streikedebatten: - En veldig farlig situasjon

Hissige debattanter viste stor avstand i streikedebatten.

Torsdag kveld var det duket for debatt om busstreiken i NRK Debatten. Mandag sparket Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum i gang en diskusjon om kampen for høyere lønn til en arbeidsgruppe nå er verdt en streik som potensielt kan øke smittefaren.

- I en tid med unntakstilstand der folk flest frykter for jobbene sine, bedrifter går konkurs og over 200.000 er helt eller delvis arbeidsledige, er det umusikalsk å stanse samfunnet med en lønnskonflikt, skrev Stavrum i en kommentar på mandag.

Fredrik Solvang måtte håndtere hissige debattanter i Debatten 22. september 2020. Foto: NRK

På forhånd hadde Fredrik Solvang engasjert halve Twitter med dette spørsmålet:

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, var klar i sin bekymring da nye innskrenkninger i hovedstaden ble innført på mandag:

- Stappfulle trikker under en pandemi øker smittefaren, sa Raymond Johansen (Ap) under pressekonferansen mandag ettermiddag.



- En veldig farlig situasjon

I NRK Debatten torsdag kveld leverte Nettavisen-redaktør Stavrum denne kraftsalven:

- Vi lever i den største krisen i Norge siden andre verdenskrig. Arbeidsplasser blir nedlagt og bedrifter går konkurs. Det vi trenger aller minst nå er å ramme en så sentral samfunnsfunksjon som kollektivtransporten.

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum sa at tidspunktet for streiken er helt feil. Foto: NRK

Men representantene for fagforeningene avviste at de utnytter pandemien for å presse fram et resultat. Det er arbeidsgivernes forsømmelse av mangeårige løfter som ligger bak, mente Fellesforbundets leder Jørn Eggum:

- Det er en viktig streik. Sjåførene har ventet i 13 år på å få innfridd løftene som var gitt. Det handler om å ha en lønn å leve av. Mange sjåfører må ha to jobber for å klare seg, og lønnsnivået ligger for mange 40.000 kroner under det det burde vært ifølge avtalen med NHO, sa Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet i starten av debatten.

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet. Foto: NRK

Premisset for streiken er en avtale fra 2006 om at bussjåførene skal nærme seg industriarbeiderlønn. Eggum og forbundene møtte motstand fra såvel motparten NHO Transport som Stavrum.

- I dag var trikkene så fulle at dørene var vanskelige å få igjen. De som ikke tror at det fører til økt smittefare, har ikke fulgt med de siste seks månedene. Vi må ta innover oss at dette er en veldig farlig situasjon! Det kan føre til økt smitte. Det kan føre til mange dødsfall. Det kan også føre til at samfunnet stenge ned igjen, og at mange i andre yrkesgrupper kan miste jobben som følge av denne hellige lønnsdannelsen, sa Stavrum.

Solvang på kant med Eggum

Fredrik Solvang kom på kant med Jørn Eggum da Eggum unngikk å svare tydelig på om forbundene ville ta hensyn til smittekartet når streiken eventuelt trappes opp på lørdag.

- Vil dere ta hensyn til hvordan smittekartet ser ut? Det er et enkelt spørsmål! sa Solvang.

Til slutt måtte Eggum vedgå at uttaket alt er bestemt - med andre ord, upåvirket av smitteutviklingen fram mot helgen.

- Man kan ikke spise prosenter

Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport, mente at tilbudet er vel så godt til bussjåførene som andre yrkesgrupper og at det ikke er rom for større tillegg i år.

Verken forhandlingsleder Linda Jæger fra Yrkestrafikkforbundet eller Jørn Eggum ville konkretisere lønnskravet, men avviste at det handler om 20 kroner i timen.

- Arbeidsgiver har ikke vist noen intensjoner om å komme oss i møte. De bruker pandemien som en brekkstang for å holde lønna til bussjåførene nede, sa Jæger, men uten å presisere hva som er de nøyaktige kravene, på spørsmål fra programlederen.

- Usolidarisk streik

Sykepleier Enny Solli var sterkt kritisk til streiken og kalte den usolidarisk:

- Alle som har hatt samfunnskritiske jobber har tatt ansvar. Nå velger transportarbeidere å tre ut av dette ansvaret som alle andre tar. Vi er midt i en pandemi, vi har økende smittetall i Oslo, som nå er en av Europas verste byer når det gjelder smitteøkning. Helsemyndighetene bør gå inn og kreve tvungen lønnsnemnd, sa Solli.

Sigrunn Aasland i tankesmien Agenda avviste at steiken medfører helsefare, men mente at streiken er sentral i lønnsdannelsen.

- Rent kynisk er dette et riktig tidspunkt å gå til streik på. Så da får du et mye bedre forhandlingskort. Men jeg tror folk flest har sympati for bussjåfører, men risikerer å miste den, sa Gunnar Stavrum.