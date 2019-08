Solvik-Olsen skal lede norsk geriljakrig mot Facebook og Google

Skal hjelpe norske selskaper og butikker å ta opp kampen mot de globale gigantene.

- Vi kan ikke sitte stille og se på en utvikling der milliardene forsvinner ut av Norge til utenlandske aktører som heller ikke betaler særlig med skatt. Vi må jobbe sammen for å styrke våre egne interesser, sier Ketil Solvik-Olsen til Nettavisen.

Den tidligere samferdselsministeren blir leder for det norske initiativet «Fight Back» som går til kamp mot Google, Amazon og Facebook. Initiativet presenteres på Arendalsuken, ledet av Dan Børge Akerø, torsdag.

Google og Facebook har tatt rundt 60 prosent av det digitale annonsemarkedet i Norge. Pengene går på bekostning av mange norske bedrifter.

- Google og Facebook er de som virkelig melker det norske markedet. Det de gjør er ikke forbudt, de er bare veldig flinke, men det kan være uheldig for norske bedrifter at de store amerikanske kjempene er så dominerende, sier Solvik-Olsen.

Selv om Solvik-Olsen, som er bosatt i USA, vil være leder for initiativet, skal han ikke jobbe fulltid med prosjektet, som utvikles i samarbeid med oppstartsselskapet Aispot.

Ser på app

Planen til Fight Back er å lansere kontaktpunkt med kundene, for eksempel en app, hvor de aller fleste norske aktører er til stede. Det gjelder alt fra små butikker til store butikkjemper som Elkjøp.

Alle bedriftene skal være tilgjengelig på det samme stedet. Hvis du for eksempel vil ha en sykkel, vil du få en oversikt over alle de forskjellige butikkene som tilbyr sykler i området ditt.

- Hvis du ser på Amazon, så har de en kjempefordel ved at du kan finne alt mulig der, fra vekkerklokker til mat. Hvis vi kan gjenskape noe av det samme med norske bedrifter, kan også mer av annonsepengene bli igjen i Norge, sier Solvik-Olsen.

Han sier at dette skal også gi kundene flere muligheter til å bestemme hvor mye de vil at annonsørene skal vite om deg.

- Hvis jeg søker etter en sykkel på Google, så får jeg annonser for sykler i mange måneder senere, selv om jeg allerede har kjøpt en sykkel. Vi ønsker at folk i større grad skal kunne bestemme over sine egne data. Hvis man for eksempel ikke ønsker reklame for sykkel eller et annet produkt, kan man bestemme det, sier Solvik-Olsen.

Mot butikkdøden

Han håper også at dette kan hjelpe til å motvirke butikkdøden.

- I USA ser vi at mange fysiske butikker taper mot netthandel noe som også ødelegger mange butikksentrum. Problemet er at mange butikker er for små til å komme med gode nok digitale løsninger til å ta opp kampen med de store nettbutikkene. Ved å samarbeidet gjennom én attraktiv app, vil de lokale butikkene ha litt av de samme fordelene som de store internettkjempene, sier han.

Han sier imidlertid at det gjør det helt avgjørende at de får med seg nok bedrifter til at det vil lønne seg for folk å være med. Blant deltakerne i samarbeidet er Elkjøp og bransjeorganigasjonen Virke, som representerer 21.000 bedrifter, men de vil ha mange flere med.

- Vi kan ikke bare ha med en sykkelbutikk, men de aller fleste. Vi trenger det store engasjementet og vi vil få med alle. Arbeidet er godt igang, sier Solvik-Olsen.

Drammen først ute

Det norske oppstartsselskapet, Aispot AS, er initiativtager til «Aksjonsrådet for Ny Digital Modell» som lanseres under Arendalsuken.

- Aispot utvikler en ny digital modell ved hjelp av AI og maskinlæring, og uten aktiv støtte og samarbeid med de forskjellige bransjeaktørene i næringslivet blir vårt arbeid utfordrende. Det er også store samfunnsgevinster for alle involverte å innovere på anonymiserte data, forteller Aispots gründer, Harald Jellum i en melding.

Prosjektet skal starte med Drammen som en nasjonal pilot.

- Vi håper å komme igang til høsten. Utfordringen er å få teknologien og markedsplass som fungerer, samt et stort nok antall bedrifter. Noe av det dummeste du gjør er å lanserer dette er at det er tynt, sier Solvik-Olsen.

- Drammen har et mål om å være et laboratorium gjennom deling av tilgjengelig data for å skape bedre tjenester til innbyggerne og som styrker det lokale næringsliv. Vi er entusiastiske over å bli valgt som pilot-by for løsningen som nå utvikles gjennom «samarbeidsinitiativet for ny digital modell» sier Tom Søgård som er daglig leder i Byen Vår Drammen.