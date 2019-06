Sommerquiz: Forlater Fremskrittspartiet regjeringen i protest mot bompenger?

Fremskrittspartiet har tapt hver tredje velger på to år.

Det er vanskelig både å være et antiautoritært protestparti og samtidig sitte med ansvaret for landets finanser. For Fremskrittspartiet er problemet at de ikke samtidig kan være troverdig mot bompenger, samtidig som partiet har både finansministeren og samferdselsministeren.

Men prisen for økt velgeroppslutning er å rykke seks år tilbake som ansvarlig styringsparti, og trolig på nytt et dårlig forhold til Høyre.

På nettstedet pollofpolls.no, som gjengir snittet av meningsmålinger, har Frp nå 10,3 prosents oppslutning. Av partiets 437.000 velgere ved stortingsvalget i 2017, har 76.000 gått til andre partier (flest til Senterpartiet) og 97.000 har satt seg på gjerdet.

Hadde det vært valg idag, ville Frp gått fra 27 til 19 representanter.

PEKER NED: Oppslutningen om Fremskrittspartiet har falt fra 17,5 prosent i desember 2015, til 10,3 prosent nå. Foto: Pollofpolls (Montasje Nettavisen)

Akkurat nå er det bompenger som plager Fremskrittspartiet, som markedsfører seg som «bilistenes parti». På partiets hjemmesider skryter partiet av at de har redusert bilavgiftene med 13 milliarder kroner og økt bevilgningene til veiformål med mer enn 16 milliarder kroner.

- Staten betaler også mer av veiene nå enn da Arbeiderpartiet styrte, heter det. - Med FrP i regjering bruker vi mer penger på vei enn vi tar inn i bilavgifter.

Problemet er at Norge også har verdensrekord i bruk av bompenger. I året Frp gikk inn i regjering var totale bompenger på åtte milliarder kroner - i 2019 anslås bompengene til 13 milliarder kroner.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har regnet på tallene, og mener vi har verdensrekorden med nær 2.500 kroner per innbygger - rundt ti ganger mer enn innbyggerne i Sverige.

VERDENSREKORD: Ingen betaler mer bompenger per innbygger enn nordmenn. Nå har mange fått nok. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Nordeas investeringsdirektør mener at avgiftsreduksjonene ikke har kommet alle til gode fordi bilprodusentene har stukket gevinsten i egen lomme: - Avgiftsreduksjonen på 23 milliarder kroner er for det meste gått til utenlandske bilprodusenter, sier han til Nettavisen, og peker på at bilene koster omtrent det samme nå, som før avgiftene ble satt ned.

Problemet er også at mindre avgifter og høyere bompenger treffer ulike grupper. - De som betaler mest i bompenger, er det som har fått minst glede i reduksjonen i bilavgiftene, sier Næss.

Dette er nøkkelen til at bompenger rammer Fremskrittspartiet sterkt, og at de ikke får «betalt» blant egne velgere for nye veier og kutt i bilavgifter.

På halvårsoppsummeringen til statsminister Erna Solberg var det liten tvil om at hun både er bekymret for at alle de fire borgerlige partiene gjør det svakt på partimålingene, samtidig som hun ser bompenge-konflikten mellom Frp på den ene siden, og Venstre/KrF på den andre siden.

Forhandlingene om en løsning vil pågå i sommer, og finansminister Siv Jensen antydet at man først vil få en løsning i august.

Vi får se hvor tydelig avklaringen blir, og ikke minst når den kommer.

Rent partitaktisk ønsker både Venstre og Frp ønske å være tydelige på bompenger, men på hvert sitt standpunkt, foran valget 9. september.

Den samme schizofrenien er også utbredt på rødgrønn side. Det er et hav mellom Senterpartiets bompengefrie sone for diesel-SUV'er på landet - og Miljøpartiet De Grønnes kamp mot alle biler.

Det er krefter i Fremskrittspartiet som tror at partiet vil komme styrket ut av å gå ut av regjeringen på bompengespørsmålet. Etter alt å dømme vil det gi løft på gallupene.

På den annen side: En sentrum/høyre-regjering på Fremskrittspartiets nåde kan få Senterpartiet på glid. I det tradisjonelle bondepartiet er det krefter som misliker å regjere med SV, og som ser med skrekk og gru på en allianse med Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Nå som møteferien på 101 dager er i gang på Stortinget, er det fritt frem og ligge i solen og filosofere over sommerens quiz, nemlig om Fremskrittspartiet vil tjene eller tape på å gå ut av regjeringen på bompengespørsmålet.

Statsminister Erna Solberg må svare på et tilleggsspørsmål: Hvordan kan man finne et kompromiss som både Venstre og Fremskrittspartiet vinner på?

