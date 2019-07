Sommerværet i Trondheim sender hotellprisene rett ned

Sommerens dårlige vær skremmer turistene bort fra Trondheim. Nå kan du rett og slett gjøre et kuldekupp på overnatting i byen.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Vi må bare innrømme at belegget på byens hoteller ikke er som vi hadde forventet i sommer. Det er nok været som er årsaken til at turistene ikke kommer til byen. Og været som er årsaken til at de som kommer ikke blir noen dager ekstra.

Det sier Cathrine Stadsvik som er leder i fagrådet for reiseliv i Næringforeningen i trondheimsregionen. Nettavisen møter henne utenfor Comfort Park hotell, et steinkast fra Nidarosdomen.

Fra der vi står kan vi skimte en og annen godt påkledd turist, og flere turistbusser som kjører til og fra.

Metallica redder sommeren

- Det ser ut som det er en del turister i byen likevel?

- Ja, de som har bestilt turer i god tid, kommer. Og når Metallica skal spille i Trondheim neste helg, er hotellene stappfulle. Den konserten redder juli måned for mange overnattingssteder.

Metallica-konserten er ifølge Stadvik alene årsaken til at antall overnattingsdøgn i Trondheim blir minst like bra i år som i fjor. Da var det sommertemperaturer i byen.

- Vi er veldig avhengig av at det skjer noe i byen. I fjor sommer hadde vi ingen store arrangement som ga oss drahjelp i juli.

Selv om været ikke skaper krisestemning, er det likevel liten tvil om at det legger en demper på turistbesøket denne sommeren.

- Årets sommervær fører til at vi mister dem som bestiller ad-hoc. Og jeg skjønner jo at folk ikke reiser hit når de sjekker værmeldinga. Vi som er her har jo mest lyst til å reise bort og få litt varme.

Aldri sett lavere priser

- De som bestiller ad-hoc - hvor stor andel av hotellgjestene er de?

- For mange hoteller utgjør de 20 til 25 prosent av belegget om sommeren, sier Standvik og røper at hotellprisene i Trondheim nå er like lave som temperaturen.

- Jeg har oversikt over prisene hos Comfort og Choice og kan ikke huske at jeg har sett så lave hotellpriser i Trondheim noen gang.

- Så folk kan rett og slett gjøre et kuldekupp i sommer?

- Ja, du kan si det sånn, smiler Stadsvik.

FOLKETOM BY: Sommerutsikten fra hotellrommet på Scandic Solsiden viser at de som fortsatt er i Trondheim, holder seg innendørs. Foto: Stein Nervik

Selv om juli har startet med temperaturer godt under 10 grader, er det likevel ikke alle hoteller som sliter med tomme hotellrom.

Hotellivet smiler på Solsiden

På motsatt side av byen, møter vi Roger Rønning. Han er hotelldirektør ved Scandic Solsiden, som er det første hotellet reisende med flybussen ser når de kommer fra flyplassen.

- Vi har en veldig god plassering og har godt besøk gjennom hele året. Selvfølgelig har vi merket det dårlige været, men ikke på besøket, forteller Rønning som uansett hadde tatt høyde for at ikke alle av hotellets 155 rom ikke ville ha gjester.

FORNØYD: Hotelldirektør Roger Rønning ved Scandic Solsiden opplever at hotellet er fullt mens nabolaget er tomt for folk denne sommeren. Foto: Stein Nervik

- Samtlige rom pusses opp i år, men så å si alle tilgjengelige rom har vært i bruk hver eneste natt i juni. Og i dag hadde vi mer enn 200 gjester til frokost, sier han og viser oss inn i et av de nyoppussede rommene i 6. etasje.

Gjennom regndråpene som ligger tett på vinduet, ser vi ned på Solsiden som er Trondheims svar på Aker Brygge.

- Her skulle det vært fullt på uteserveringene og masse folk, sier Rønning.

- Men ut over at det er mindre liv rundt hotellet, så merker ikke dere stort til været?

- Nei, verken på belegg eller priser. Sommeren har startet bra for vår del, selv om det har snødd i Trøndelag.