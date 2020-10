Sophie Elise har historisk høy inntekt og formue

Eks-bloggeren økte både formuen og inntekten betraktelig i 2019.

Da spørsmålet om Sophie Elise Isachsens (25) inntekt ble et tema i Debatten på NRK tidligere i år, skygget daglig leder og far Jan Olav Isachsen unna spørsmålet.

– Nei, det har jeg ikke eksakt tall på, men Sophie Elise selv er aldri opptatt av hvor mye penger hun har, hun vet ikke hvor mye penger hun har, svarte Jan Olav Isachsen på spørsmålet fra debattleder Fredrik Solvang.

Ferske skattetall som Nettavisen Økonomi har hentet inn, viser at svaret er at hun tjener mer enn noen gang.

Økning på 260 prosent

Etter et 2018 med alminnelig inntekt på 1,7 millioner kroner, skjøt inntektene til Isachsen i været i fjor, da inntektene beløp seg til 4 millioner kroner.

Tallene Nettavisen har fått ut viser den skattbare inntekten. Den reelle inntekten er som regel noe høyere.

25-åringen betalte 1,3 millioner kroner i skatt i 2019, 130 prosent mer enn Isachsen betalte i 2018, da hun betalte 580.000 kroner i skatt.

Influenserens formue gjorde et kjempebyks i fjor, fra 1,7 millioner kroner i 2018 til 6,2 millioner kroner i 2019. Det er en økning på 260 prosent. 2019-formuen er fortsatt lavere enn toppåret 2017, da Isachsen hadde en registrert formue på 7,5 millioner kroner.

Pengemaskinen Sophie Elise Isachsen År Inntekt Formue 2019 4.090.925 6.231.915 2018 1.776.301 1.733.398 2017 2.548.213 7.533.465 2016 0 2.013.828 2015 2.515.139 693.333

Tallene for 2019 er basert på skattetall hentet fra et kredittopplysningsselskap. Nettavisen tar forbehold om at tallene kan påklages og bli endret. Normalt offentliggjøres hele skatteoppgjøret i november, men på grunn av koronasituasjonen er det i år forskjøvet til desember.



– Resultat av mange års arbeid

Både Sophie Elise Isachsen og hennes manager Karine Kristoffersen skriver til Nettavisen Økonomi at de ikke ønsker å kommentere tallene.

Kristoffersen skriver at Isachsen tar en pause fra intervjuer med mediene frem til influenseren slipper bok i slutten av denne måneden.

Boken blir Sophie Elises tredje bok, etter «Forbilde» og «Elsk meg». Etter å ha gitt ut to bøker gjennom forlaget Cappelen Damm, vil hennes tredje bok bli gitt ut av Petter Stordalens Strawberry Publishing.

Isachsen genererte inntekter fra bloggen, bøkene og sosiale medier, samt selvbruningsmerket Glöd Sophie Elise som hun lanserte i fjor.

Til Dagens Næringsliv skrev Isachsen i september følgende om det inntektsbringende fjoråret:

– Helt ærlig har det kun handlet om hard og fokusert jobbing, men det er mest et resultat av mange års arbeid. Jeg har valgt å prioritere ting jeg brenner for og bryr meg om, samt vært sann mot min merkevare som i starten ikke ga økonomisk uttelling i det hele tatt.