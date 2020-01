Sorgasme ble for sterk for Vinmonopolet

Alkoholprosenten var innenfor, men etiketten ble for sterk.

- Dette er jo helt idiotisk. Ingen mindreårige får gå på Vinmonopolet likevel, så hva er poenget, sier matblogger Helle Øder Valebrokk til Nettavisen.

På sin blogg skriver hun om naturvinen «Sorgasme» fra vinprodusenten La Sorga, som nå er fjernet fra Vinmonopolet.

Les også: Alkohol kan ikke selges som «nyheter», mener Helsedirektoratet

Valebrokk sier at vinprodusent La Sorga og Antony Tortul er en svært kjent naturvinprodusent, og vinene er å finne på mange restauranter i Oslo.

- La Sorga er også kjent for å ha spesielle etiketter med mye humor, sier Valebrokk.

Matblogger Helle Øder Valebrokk mener at Vinmonopolet burde ha tillatt salg av «Sorgasme», og sier at dette ikke er den første etiketten med humor som kommer fra vinprodusent La Sorga.

«Sorgasme» ble altså litt for mye for Vinmonopolet, som nå har stoppet den.

Les også: Simon kjøpte vin for 200.000 - på én time

- Etiketten på produktet som er stoppet for salg viser en kvinne i en svært utfordrende positur. Vår vurdering er derfor at dette produktet ikke er i henhold til Markedsføringslovens § 2. Med den nåværende etiketten ble derfor produktet stoppet for salg, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til Nettavisen.

Der står det: «Annonsør og den som utformer reklame, skal sørge for at reklamen ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann».

Valebrokk peker på at Vinmonopolet allerede har kvinnerumpe på sine vinflasker, og forteller at diskusjonen om Sorgasme nå går i vinfora.

Vinmonopolet har latt denne kvinnerumpen passere, men ønsker altså ikke å ha kvinnen med drueklasen liggende i butikkhyllene. Foto: (Faksimile fra Vinmonopolet.no)

John Sonnichsen i vingrossisten Vin John, sier at det først og fremst er kjedelig for de som gledet seg til å bestille noen flasker Sorgasme fra Vinmonopolet. Selv tar han det med godt humør.

- Det er jo en frisk etikett. De fikk seg sikkert en god latter oppe på Vinmonopolet, sier han lattermildt til Nettavisen.

Han sier at det var snakk om cirka 36 flasker, og at vinen er populær hos flere restauranter, så det er ikke problem å få omsetning på dem.

- Det er en vin som det kommer ganske få flasker av til landet hvert år. Vi snakker om et par hundre flasker, og den er veldig populær, sier Sonnichsen.

Spesiell konsistens

Sorgasme er altså en naturvin, og er gjæret på naturlig gjær i druene og i vinkjelleren. Det gjør den blant annet rik å mikroorganismer. Produsent La Sorga, med Antony Tortul i spissen, tilsetter ikke gjær, enzymer, syre eller sukker underveis i prosessen. Tortul og La Sorga har blitt et referansepunkt for produsenter av naturvin.

Les også: Dette er de heteste sexleketøyene kvinner og menn vil ha (+)

Vinen er laget helt uten bruk av moderne teknologi, og blir tappet ufiltrert i flaskene. Det gir den også en spesiell konsistens.

- Folk er vant til ufiltrert eplejuice, men man er ikke vant til ufiltrert vin på samme måte, sier Sonnichsen og forteller at den naturlige prosessen gjør denne vinen mer levende.

- Det er en levende og fantastisk god vin til mat og vin kombinasjoner, sier han.

For de som blir skuffet, så er den altså å kjøpe på flere serveringssteder i Oslo som er opptatt av å servere naturlige produkter.