Sp-politikeren freser etter PR-byrået tok kontakt: – Byråkrati på speed

Sp-politiker Geir Pollestad fikk nok da det statlige selskapet Statskog hadde hyret inn et kommunikasjonsbyrå for å booke et møte med ham.

– Alt er feil med dette, sier leder Geir Pollestad i stortingets næringskomité.

Flere statlige og private aktører bruker kommunikasjonsbyråer for å fremme deres sak. Ofte brukes de til å gjøre undersøkelser, som for eksempel å intervjue politikere eller «nøkkelpersoner», som kommunikasjonsbransjen kaller det.

– Slutt å sløse bort penger

Geir Pollestad (Sp) er leder i den mektige næringskomiteen på Stortinget. I slutten av november mottok han en e-post fra Ann-Kathrin Årøen som er managing director i Kingstreet PR, et selskap underlagt PR-byrået Rud Pedersen.

I e-posten står det:

«Statskog peker nå ut en strategisk retning for de neste årene. I den forbindelse har vi i oppdrag for Statskog å gjennomføre samtaler med nøkkelperson og organisasjoner som vi tror kan gi viktige innspill».

Pollestad var imidlertid nådeløs i svaret til PR-byrået:

«Jeg finner det ganske så underlig at et statlig selskap kommuniserer med stortingsrepresentanter via et kommunikasjonsbyrå - for å få innspill til å peke ut en strategisk retning. Jeg har bare et råd til Statskog og det er å slutte å sløse bort verdiene de forvalter på vegne av fellesskapet på slikt».

Etter det ble det taust på linjen til Statskog.

– Det er mye bedre om ledelsen i Statskog hadde tatt en kaffekopp eller et teams-møte om de ønsket mine innspill, fremfor å bruke 3000 kroner timen på at noen andre skal skrive en rapport, sier han til Nettavisen.

– Alt er feil med dette. Ikke for å være pompøs. Men jeg ønsker ikke at et statlig selskap skal se på Stortinget som «nøkkelpersoner som kan gi innspill til strategisk retning». Statskog er underlagt politisk styring, sier han.

Han mener dette er et tegn på en økende byråkratisering.

– Dette er byråkrati på speed, og en pengesløsing det er vanskelig å finne ord for å beskrive, sier Pollestad.

– Beklager

Statskog beklager umiddelbart når Nettavisen tar kontakt.

– Vi forstår at Pollestad kan reagere på å bli kontaktet på denne måten, fordi det kunne misoppfattes som et PR-oppdrag på vegne av Statskog. Dette beklager vi. Intensjonen vår er tvert imot å gjennomføre samtaler som gir en bred forståelse av hvilke forventninger samfunnet har til Statskog, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad.

Han bekrefter at de har leid inn eksterne konsulenter for en «strategiprosess».

– Vi starter nå en strategiprosess hvor vi danner oss et bakteppe ved å lytte til forventninger og råd fra mange organisasjoner og aktører. Dels gjør vi dette selv, men vi har også valgt å leie inn ekstra kapasitet for å favne enda bredere, sier han.

