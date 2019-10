Mangemilliardæren Leon Cooperman tror at aksjemarkedet faller med 25 prosent om Elizabeth Warren blir president.

NEW YORK (Nettavisen): Mangemilliardæren og hedgefondsjefen Leon Cooperman ble onsdag bedt om å uttale seg om hvordan aksjemarkedet vil utvikle seg om den demokratiske kandidaten Elizabeth Warren bli valgt til president i 2020.

Og Cooperman, som er en Wall Street legende god for nærmere 30 milliarder kroner, hadde dystre spådommer.

- Hvis Elizabeth Warren blir president, så vil markedet, etter min mening, falle med 25 prosent sier Cooperman.

- Det samme vil skje om Bernie Sanders bli valgt, sier mangemilliardæren, ifølge CNBC.

Ifølge CNBC dro Leon Cooperman også frem dette sitatet fra den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill:

- Du gjør ikke fattige folk rike ved å gjøre rike folk fattige.

Milliardæren Leon Cooperman spår aksjekollaps om Elizabeth Warren blir president. Foto: CNBC/YouTube









Vil stykke opp teknologiselskaper

Warren er kontroversiell i finansmiljøet i USA, hun vil blant annet stykke opp flere av de store teknologiselskapene, blant annet Facebook.

Det Warren også foreslår om hun blir president er blant annet å innføre to prosent skatt på all formue over 50 millioner dollar og tre prosent skatt på formue over en milliard dollar. I dette regnskapet inngår alt fra biler, til eiendom, kunst og private bedrifter, for å nevne noe.

Facebook-sjefen Mark Zuckerberg er blant dem som har lovet å kjempe mot Warrens plan om å dele opp teknologiselskapene.

– Hvis hun blir valgt til president, vil jeg vedde på at vi får en juridisk kamp, og jeg vil vedde på at vi kommer til å vinne, uttalte Zuckerberg i et lydopptak som The Verge publiserte tidligere denne måneden.

– Og vil det fortsatt suge for oss? Ja. Jeg ønsker ikke å reise en stor rettssak mot vår egen regjering. Men se på det slik: Til syvende og sist, hvis noen vil prøve seg på å true noe så eksistensielt, må man gå inn i ringen og man må kjempe, sier Zuckerberg.

Warren svarte følgende på Facebook-sjefens uttalelser:

– Det som virkelig ville «suge» er å ikke få orden på et korrupt system som lar nettgiganter som Facebook drive ulovlig konkurransehemmende virksomhet, tråkke på forbrukerrettigheter, og gjentatte ganger famle med sitt ansvar som skal beskytte vårt demokrati.

Warren ble angrepet fra alle kanter

Senator Elizabeth Warren måtte også forsvare en rekke av sine politiske forslag under demokratenes TV-debatt i Ohio tirsdag kveld.

Den 70 år gamle senatoren fra Massachusetts som har klatret på meningsmålingene den siste tiden, ble blant annet presset om helsedekning og skatt under debatten. Hun ble presset til å forklare hvordan hun har tenkt å finansiere den ambisiøse planen om helsehjelp for alle, kalt «Medicare for All».

Hennes forslag ble av andre demokrater kritisert under TV-debatten i Westerville kritisert for å være «urealistisk» og «umulige å gjennomføre».

Det var særlig Pete Buttigieg som førte an. Borgermesteren i South Bend i Indiana anklagde Warrens plan om et skandinavisk-inspirert helsesystem, som han mener «vil føre til skatteøkning for middelklassen». Han sa hun ikke har kommet med en detaljert nok plan for hvordan hun ønsker å finansiere helsesystemet.

Men Warren forsvarte sine politiske planer.

– Min plan vil samlet sett senke utgiftene for hardtarbeidende amerikanere. Vi kan ikke lenger opprettholde et system hvor forsikringsselskapenes grådighet tvinger folk ut i økonomisk uføre, sa Warren.

President Donald Trump var for øvrig ikke imponert av noen av kandidatene under debatten.

- Vår rekord økonomi ville KRASJE, akkurat som i 1929, om en av disse klovnene ble president, skriver Trump på Twitter.