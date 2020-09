Spår at Tesla presenterer «superbatteri»: - Dere vil bli sjokkert

Store forventninger til elbilprodusenten.

Forventningene er skyhøye til bilprodusenten Teslas «Battery Day», altså batteridag, som avholdes tirsdag kveld.

Opprinnelig skulle «Battery Day» blitt avholdt i vår, men det ble utsatt til høsten på grunn av korona-pandemien, og i mellomtiden skal Tesla ha komme langt med flere store nyheter. Elon Musk har blant annet sagt at det kommer «mange spennende ting» som blir presentert og at batteridagen vil «blow your minds», altså at den vil sjokkere eller gi folk bakoversveis på godt norsk.

1,6 millioner kilometer

Mange ser nå ut til å tro at en av de største nyhetene blir informasjon rundt et såkalt «million mile»-batteri, altså en batteri som kan gå på en million amerikanske miles, eller 1,6 milllioner kilometer, og fortsatt funksjonere.

Dette superbatteriet skal være blant de mest etterlengede nyhetene Tesla kan komme med, og det har kommet rapporter om dette batteriet, som skal være under utvikling i samarbeid med en kinesisk selskap, i flere måneder.

En av bekymringene rundt dagens elbiler er hvor lenge de kan holde før batteriene blir for svake til å kunne drive en bil. Ifølge LA Times tåler dagens elbil-batterier å bli ladet 1000 ganger før de blir tilnærmet ubrukelige. Det nye superbatteriet skal imidlertid tåle opp til 4000 ladinger.

- Dette vil fjerne en av de store negative tingene rundt elbiler, sier Daniel Sadoway, batteriekspert ved MIT, til LA Times.

Egne batterier

«Million Mile»-batteriet skal dog ligge noen år frem i tid, og i mellomtiden ventes de at det vil komme nyheter om at Tesla vil produsere helt egne batterier. Dette har vært ytterligere fyret opp av Elon Musk har kritisert Panasonic, som produserer Tesla-batterier i dag, for å sinke produksjonen av Model 3. Tesla har også tidligere lagt ut stilingsannonser til jobber som tilsynelatende går ut på utvikling av batterier.

Ifølge ryktene vil Teslas egne batterier både være billigere og bedre enn dagens, noe som i så fall vil være svært godt nytt også for Tesla-kjøpere.

Når det er sagt, har Musk også understreket at de vil øke, ikke redusere kjøpene av batterier fra eksterne produsenter i årene fremover.

Stor greie

Ellers ventes det at Tesla vil legge frem noe knyttet til lastebiler. I en tweet mandag sa Musk at det vil komme noe knyttet til semitrailere, roadstere og cybertrucker, men ikke før i 2022.

Akkurat hva det blir gjenstår å se.