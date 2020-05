Spår boliglånsrente under 1,5 prosent

Flere banker annonserer nye rentekutt etter dagens nullrente-melding fra Norges Bank.

Torsdag senket Norges Bank styringsrenten til 0. Da Norges Bank satte ned styringsrenten til 0,25 prosent ved forrige rentemøte, fulgte bankene opp med å sette ned boliglånsrenten i ulikt tempo og med ulik effekt for lånekundene. De fleste endte opp med et rentekutt på om lag 0,85 prosent.

Forklaringen på at ikke hele kuttet ble gitt kundene med en gang, var at man skulle se an hvordan pengemarkedsrenten, som har stor innvirkning på boliglånsrenten, utviklet seg.

Nå har flere banker allerede annonsert nye rentekutt, blant dem Danske Bank og BN Bank.

Sentralbanksjef Øystein Olsen senket styringsrenten til det laveste nivået noensinne torsdag. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

- Pengemarkedsrenten har falt med 60 prosent sinen 20. mars, fra 1,10 til 0,43 prosent. Det er ikke bare det de priser etter, men denne renten betyr mye, sier Hallgeir Kvadsheim, leder av pengeverkstedet.no.

Derfor er det nå høy tid at bankene kutter rentene igjen, og det uavhengig av dagens annonsering av en styringsrente på null, mener Kvadsheim.

Uavhengig av hva Norges Bank gjorde i dag, bør bankene senke renta fordi pengemarkedsrenta har falt mye etter forrige rentekutt, mener han.

- Et nytt rentekutt fra bankene var allerede på overtid, sier Kvadsheim.

Sterkt signal

Sjefstrateg Erica Dalstø i SEB hadde ikke sett for seg et rentekutt, ut fra at pengemarkedsrentene har falt kraftig siden det seneste rentekuttet til sentralbanken vår.

- Men Norges Bank har fulgt nøye med på utviklingen i pengemarkedsrentene. Disse rentene har kommet ned, men man antar samtidig at en rentesenkning i dag overføres fra bankene til lavere renter for boliglånskundene. Dette er et sterkt signal til bankene om å kutte renten på flytende boliglån, sier Dalstø.

De aller fleste økonomene hadde altså ventet uendrede renter, men Dalstø sier at det var priset inn i markedet at styringsrenten ville ligge på 0,05 prosent i løpet av 3 måneder. Det betyr en overveiende sannsynlighet for kutt fra Norges Bank de nærmeste månedene.

- Og nå signaliserer Norges Bank 0 i rente til i hvert fall av utgangen av 2023. Det er et tydelig signal om at 0 er rentegulvet, sier sjefstrategen.

- Renten skal minst 0,25 ned

Hvor mye bankene kommer til å kutte renten til deg som har boliglån denne gangen, vil avhenge av hvor stort rentekutt de ga i forrige runde, påpeker privatøkonomi-ekspert Kvadsheim.

- Den må ned minst 0,25. Noen vil nøye seg med det, og kommunisere at de følger Norges Banks rentebeslutning, og så “glemmer" litt hva som har skjedd med pengemarkedsrenten. Jeg synes de burde ta mer i - 0,25 til 0,5 - litt avhengig av hvor mye de kuttet sist.

Det er rom for å kutte med 0,5, mener Kvadsheim:

- Ned mot 1,5. Og fra de vasseste bankene med de beste fagforeningsavtalene bør vi se under 1,5, sier han.

- Ingen grunn til å vente

Konkurransen skal sikre at markedet sakte men sikkert justerer seg til prisene som settes ved NIBOR eller styringsrenta, påpeker Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet.

Men det er ikke lenger noen god grunn til at rentenedsettelsene skal ta over seks uker, mener han:

- Bankene kan gjøre dette fortere. Tradisjonen med å forsinke må vi slutte med. Det er gitt videre rammer fra myndighetene for å utstede lån. Tidligere har noen banker sagt at sa de måtte vente seks uker, men da retter man baker for smed. Gitt dagens situasjon, er det ikke riktig at du ikke kan sette ned utlånsrenta før du har justert ned innskuddsrenta.

Bankene velger litt etter hva som passer dem hvilken del av av finansieringsmarkedet de henviser til, mener Jensen.

- Så kan man peke på det ene eller det andre, men det er ingen gode grunner nå til å gjøre noe annet enn på ta opp konkurransen og sette ned renta.

Setter ned nå

Danske Bank satte ned boliglånsrenten med inntil 0,40 prosentpoeng etter Norges Banks kutt i styringsrenten tidligere i dag, og har siden fått følge blant annet av BN Bank.

Danske Bank lå på 2,55 på et vanlig boliglån (2 mill.kr) før dagens kutt. BN Bank kutter til 1,79 for de aller gunstigste lånene, men er ikke så raske som ekspertene over antyder at bankene bør være. Den nye prisen er gyldig først fra 30. juni.