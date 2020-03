Spår opptur i Oslo etter optimisme i Asia på lavere renter og skattekutt

Lavere rente, skattekutt og enklere permitteringsregler ligger på bordet i redningspakke for økonomien.

Gårsdagen var tilnærmet en perfekt storm for den norske økonomien, med coronapanikk, oljeprisfall og stup i kronekursen.

Frykt og overdrevet pessimisme sendte verdien av DNB og Equinor ned med over 100 milliarder kroner, og det store fallet på Oslo børs ble fulgt opp med kraftig fall på Wall Street.

Selv om det ikke er mangel på dommedagsprofetier, så ble nedgangen snudd til forsiktig oppgang i Asia i natt. Fremtidskontrakter på de amerikanske indeksene steg med mer enn 0,8 prosent i natt, og i morgentimene er Nikkei-indeksen i Tokyo opp 0,85 prosent, mens Hongkong, Shanghai og Singapore er opp rundt 2,0 prosent.

Sent i går kveld norsk tid holdt USAs president Donald Trump pressekonferanse der han varslet en økonomisk pakke som blir lagt frem i dag. Både en form for midertidig sykelønn (slik at coronasmittede kan være hjemme) og lettelse i inntektsskatt ligger på bordet.

I Norge jobber finansminister Jan Tore Sanner med noe tilsvarende. LO krever (fornuftig nok) en lettelse i permitteringsreglene slik at bedriftene kan sende hjem ansatte og spare lønn hurtig. Også skattelettelser, rentekutt og direkte støtte til reiselivet er tiltak som vurderes.

Gårsdagens panikk skyldes to kriser som kommer oppå hverandre. Corona-viruset er alvorlig helsemessig, men neppe vedvarende økonomisk. Dermed blir det også fornuftig å hjelpe lønnsomme bedrifter over kneika slik at arbeidsplasser for eksempel i turistnæringen ikke blir tapt.

Bedrifter som lever av utenlandsk turisme (hoteller, restauranter, luksusbutikker, flytransport og cruise) får åpenbart et tøfft år. Men det vil gå over hvis de overlever nedturen. Selv de mest pessimistiske ser ikke for seg at coronakrisen varer lengre en noen måneder. Det er mer enn nok for å ødelegge 2020, men skaper ikke en vedvarende økonomisk nedtur.

Oljeprisfallet er noe annet. En maktkamp mellom Russland og Saudi-Arabia kan vare en stund siden ingen av landene er «plaget» av demokrati og press fra befolkningene. Saudi-Arabia har en kostpris på sin olje som ligger milevis under de 37 dollarene per fat som nordsjøoljen for øyeblikket omsettes for.

Faren for en vedvarende lav oljepris er en stor trussel for oljeservice og annen leverandørindustri, riggselskaper og selvsagt oljeselskapene.

På den annen side er det ikke lenger enn to år siden oljeprisen var lavere, og da kom rekylen opp igjen i løpet av en måned. To år før det igjen lå oljeprisen godt over 110 dollar per fat. Poenget er at oljeprisen ikke lar seg forklare av normale markedsteorier om tilbud og etterspørsel, det handler om geopolitikk, makt og kamp om markedsandeler.

OLJEPRISEN: To år siden prisen kortsiktig var lavere enn nå, og fire år siden prisen var tre ganger høyere.

Er krisen over på grunn av forsiktig oppgang i Asia for både aksjer og oljekurs?

Selvsagt ikke. Fra tidligere børskrakk har vi sett det som ironisk kalles «dead cat bouncing», altså et bilde som beskriver en død katt som raser i bakken, men som får et lite hopp opp igjen idet den treffer bakken.

Pessimismene ser nattsvart på situasjonen og tror at corona og oljeprisfall samlet er en dødelig mikstur som vil gi en global finanskrise. Logikken er at aksjemarkedet angivelig var høyt priset før fallet, og at vi kan få en finansiell skvis fordi bankene risikerer store tap på olje og oljeservice.

En mer optimistisk analyse er at aksjemarkedene ikke var så høyt priset når man tar inn det rekordlave rentenivået og at selskapene, spesielt i USA, har hatt gode resultater. Corona er først og fremst alvorlig helsemessig, og vil ikke varig ødelegge økonomien.

Dessuten: Lav oljepris er dårlig for Norge og for selskaper som lever av oljeproduksjon, men samtidig betyr det billigere olje og bensin for kjøperne (eksempelvis flybransjen). Det virker som en overreaksjon hvis fall i en råvare skulle føre til en global finanskrise.

Poenget er at i tider som dette er det verken mangel på skråsikre analyser eller alvorlige analytikere. Ingen vet hvor aksjemarkedet er om en måned og hvor lang tid det tar før oljeprisen igjen er over 50 dollar.

Den beste indikatoren er å følge børsindeksene som forteller hva summen av analytikere og investorer tror. I natt var svaret gryende optimisme i Asia, og mange tror oppgangen vil fortsette i Oslo og resten av Europa i dag.

Men det er slett ikke sikkert.

Husk hva som skjer når en død katt treffer bakken!

