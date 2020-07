Spår prisutvikling som vil endre bilmarkedet for alltid: – Elbil-veksten vil ta helt av

Zaptec tjener fett på elbil-ladere og satser i utlandet. – Vi har høy selvtillit og tror på stor vekst videre.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Batteriprisene faller, og i 2022 tror vi at det blir like rimelig å kjøpe en E-Golf fra Volkswagen som en dieseldrevet Golf i Nederland. Det gjør at elbilveksten vil ta helt av, sier administrerende direktør Anders Thingbø.

Zaptec har lagt bak seg flere år med røde tall og en ambisiøs satsing på alt fra boring i verdensrommet til elbil-lading via lyktestolper. De siste to årene har imidlertid tallene vært grønne, og Zaptec har peilet ut sin nisje og strategi:

Ladesystemer for elbiler til hjem og bedrifter, med teknologi fra Stavanger som kan eksporteres til resten av verden.

– Norge var vårt viktigste marked i fjor, men fremover ser vi mer og mer mot utlandet, sier Thingbø, og viser til selskapets vekst i Sveits, Nederland og Sverige.

Fakta Zaptec ↓ Hva: Teknologibedrift som ble startet i Stavanger i 2012. Satser på smarte ladesystemer, og er markedsledende innen bolig, borettslag og bedrifter. Hvor: Har 32 ansatte i Stavanger, Stockholm og Oslo. Hovedleverandøren er Westcontrol på Tau utenfor Stavanger. Hvem: Gründer og vindkraftutbygger Lars Helge Helvig er hovedeier. Anders Thingbø er administrerende direktør.

Økte omsetningen med over 50 prosent

Nordmenns interesse for hjemmelading har skutt i været de siste årene. I 2018 svarte 39 prosent av de spurte i undersøkelsen Elbilisten at de brukte en hjemmeladeboks – i 2019 hadde denne andelen økt til 69 prosent. Over halvparten av dem som manglet ladesystem hjemme planla å gå til innkjøp av en ladeboks.

Det har ladesystem-bedriften Zaptec fått merke:

Teknologiselskapet vokste fra 18 til 32 ansatte, og omsetningen økte med 56 prosent til 156 millioner kroner i 2019. Årsresultatet endte på 31,7 millioner kroner. I dag finnes det rundt 3.000 ladeinstallasjoner med totalt 30.000 Zaptec-ladestasjoner på større bygg.

Rundt 10 prosent av inntektene kom fra utlandet i fjor. I år blir andelen langt høyere, og koronakrisen har ikke lagt en vesentlig demper på eksporten.

– Det tar gjerne to år fra man jobber i et nytt land til man får bra omsetning. Det handler om å etablere relasjoner, trygghet, få på plass gode elektrikere og en solid leveransekjede, sier Zaptec-sjef Thingbø og fortsetter:

– I tillegg til de nevnte landene, har vi sett at Danmark har tatt seg opp under koronaperioden. Det er forholdsvis få elbiler i Danmark, men flere har begynt å investere i infrastruktur fordi de ser at det blir viktig for turistnæringen og for danskene i fremtiden.

TRO PÅ SUBSIDIESKAPT EKSPORT: – Vi skaper lønnsomme arbeidsplasser fra eksportinntekter basert på en subsidiedrevet satsing i Norge. Vi tror at flere nye industrier og arbeidsplasser kan skapes med liknende incentivordninger i næringslivet, sier Zaptec-sjef Anders Thingbø. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Der infrastrukturen for elbil-lading i flere år kom halsende etter utviklingen i elbilmarkedet i Norge, opplever Zaptec nå ny trend: Bedrifter, kommuner og sameier investerer i ladeinfrastruktur som en del av en større planlegging for fremtiden.

– For et par år siden måtte man gå inn i store prosesser bare for å få et par ladepunkter på større bygg. Nå finnes det en større anerkjennelse av at elektrifiseringen av bilparken har kommet for å bli, og flere investerer tungt for å legge til rette for elbilene, sier Thingbø.

Slik fungerer Zaptecs ladesystem:

Spent på nye modeller til høsten



Thingbø er lettet over at kundene fortsetter å kjøpe i tøffe tider, og Zaptec vokser med eksisterende kunder. Stavanger-selskapet ser på seg selv som en etablert aktør i et vekstmarked. Ladesystemene gjør at kundene slipper å investere i høyere kapasitet og mer strøm, noe som senker terskelen for å kjøpe elbil og hjemmelader.

– Det er norsk teknologi som bidrar til dette, og vi har høy selvtillit og tror på stor vekst videre, sier Thingbø.

SATSER UTENLANDS: Ladesystem-bedriften Zaptec gjør suksess i utlandet ved å finne agenter og aktører som selger og markedsfører de norske ladeboksene. I Sveits har et gründerselskap vokst ved å kun selge Zaptec-produkter, og det samme skjer i Danmark, ifølge Zaptec-sjef Anders Thingbø. Foto: Zaptec

Tall fra viser at det ble registrert 11.443 nye personbiler i juni, rundt 25 prosent færre enn i samme tidsrom i fjor. Elbiler stod for 44,1 prosent av nybilsalget. Koronakrisen gjør at 2020 blir et hvileår for nybilsalg, men Thingbø tror fortsatt at elbiler vil stå for rundt 50 prosent av bilene som blir solgt.

– For vår del har vi allerede sett en vekst på flere titalls prosent i omsetning allerede i år, og vi kommer til å se en betydelig omsetningsøkning når 2020 er over. 2021 blir nok enda sterkere, ettersom effektene etter covid-19 slår inn, sier Thingbø.

FOLKEFAVORITT: Audi e-tron er Norges mest solgt nybil i 2020, og snart kommer det to nye sporty versjoner. Foto: (AP)

Han nevner den nye modellen i Volkswagens ID-serie, samt Polestar fra Volvo, som biler som vil dra elbilsalget oppover gjennom høsten. Thingbø har også tro på Nissans nye, større modell. I tillegg kommer nye versjoner av nordmenns nye favoritt, Audi e-tron.

– På lengre sikt tror vi selvfølgelig at Model Y fra Tesla kommer til å selge enormt mye. Dette blir vel først om et års tid, men denne modellen vil sette en ny standard for elbiler. Den har stor plass, har en attraktiv pris, et effektivt energiforbruk og en rask akselerasjon - noe flere av oss setter pris på, sier Thingbø.

MODEL Y: Teslas nye SUV, Model Y, er ventet å komme til Norge i 2021. Modellen har blant annet hengerfeste og varmepumpe, og flere tror at den vil bli en favoritt i Norge. Foto: Jae C. Hong (AP)