Spår slutten på Black Friday: - Vil ikke være med lenger

I år kan bli siste gang du gjør et kupp på Black Friday.

Varehandelekspert Odd Gisholt tror dette blir det siste året med store Black Friday-kutt hos de aller fleste kjedene.

– Jeg tenker at mange nok ikke vil være med til neste år, sier Gisholt til Nettavisen.

Han sier at kjedene nærmest gir bort varene i en kort periode.

Vil ikke være med lenger

– Neste år hopper nok mange flere av toget, tror Gisholt.

– Vi ser allerede at en del kjeder, som IKEA, i år ikke er med på Black Friday fordi vinninga går opp i spinninga.

Det fører til at varer som ellers kunne vært solgt til fullpris i tiden før jul, blir solgt billig allerede i november, og i mange tilfeller med tap.

– Det går utover det samlede salget. Butikkene selger mindre etterpå når de gir de bort varene i en kort periode, sier Gisholt.

Han tror elektronikk-kjeder som Elkjøp og Power, som har vært blant kjedene som har satset mest på Black Friday, vil fortsette å gjøre det.

– De har gått foran med Black Friday og vil ikke slutte med det første, sier han.

– Men for eksempel tekstil-bransjen, altså motebutikker, vil nok tone det ned. Det blir i hvert fall slutt med salg hele uka og hele måneden. Det struper fortjenesten til butikkene.

Tall fra Virke viste første at 90 prosent av alle frittstående butikker tapte på Black Friday i fjor.

Sikker på at Black Friday fortsetter

Bror Stende er bransjedirektør for mote og fritid i Virke og han er ikke enig med Gisholt i at Black Friday er på vei ut døren.

– Nei, det er jeg ikke enig i. Jeg tror mange av de store kjedene kommer til å fortsette med denne handledagen, sier Stende til Nettavisen.

– Hvis man ikke gjør dette så forsvinner omsetningen til utlandet. Det kommer ikke norske aktører til å sitte å se på.

Stende vil heller ikke være med på at butikkene taper penger på Black Friday.

– Det er blitt en så stor handledag at selv om man reduserer prisene går volumet så kraftig opp at man tjener penger likevel.

– Dagen kommer til å være en av våre største handledager også i fremtiden, det er jeg helt sikker på.

Han sier han er lei av professorer og varehandeleksperter som klager over den store handledagen.

– Det er høytid for å være moralsk på dette her, det er nesten litt pinlig. Det er en dag som er utfordrende for mange, men for mange flere er det altså er super handledag, sier Stende.

– Og forbrukerne er vinneren her, så jeg synes det er rart av vi ikke unner folk en god handel.