Spår store konsekvenser for norske butikker: - Vil bli en lang lidende prosess i flere år

Flere butikker har vært nødt til å stenge, og mange har redusert åpningstid. Varehandelekspert tror koronapandemien vil ha konsekvenser for norsk varehandel.

Nærmere 300.000 nordmenn har søkt dagpenger de siste to ukene, og politikerne har vedtatt krisepakker for flere hundre milliarder kroner.

På tross av krisetiltak mener varehandelekspert Odd Gisholt mange butikker aldri vil åpne igjen.

- Det er en rekke butikker som nå har stengt, og flere av disse kommer aldri til å åpne igjen, sier Odd Gisholt til Nettavisen Økonomi.

Han mener at det ikke er lett å spå hvilke butikker som vil gå dukken, men store kjeder som XXL, Zara, Hennes & Mauritz og Varner-gruppen vil trolig alle overleve. Likevel må de kanskje gjøre noen tilstramninger og legge ned noen butikker, tror Gisholt.

- Seigpiner dem

Det er andre som vil komme verre ut av denne krisen.

- De som sliter mest er de små selvstendige butikkene, som vi også finner på kjøpesenter. Selv om de nå kanskje får hjelp til å betale forsikringer og husleie, vil de kanskje ikke ha livets rett etter dette er over, sir han.

Det skyldes at de har hatt dårlig økonomi og slitt allerede før koronapandemien brøt ut, og økonomisk støtte fra staten vil derfor ikke nødvendigvis hjelpe de til å unngå konkurs.

- Hjelpen de får bare seigpiner dem på mange måter, fordi de har ikke livets rett etterpå. I lang tid framover vil folk være mer forsiktige og bruke mindre penger på mote, tekstil og sport. Nordmenn har nok klær og garasjene fulle av sportsutstyr, sier han.

- Her vil det være en lang lidende prosess i flere år framover, fortsetter varehandeleksperten.

Regjeringen på sin side mener det er såpass viktig å beholde disse butikkene, at de har nylig foreslått en egen «kontantstøtte» for bedrifter med vesentlige inntektstap. Det er forventet at staten må punge ut mellom 10-20 milliarder kroner i måneden for denne ordningen.

Koronaviruset har spredd seg til alle landets deler, og ikke bare butikker har vært nødt til å stenge. Både utesteder, restauranter, frisørsalonger og mange andre bedrifter har blitt nødt til å stoppe driften midlertidig. Det vil ha konsekvenser for alle.

- Det å dra både norsk økonomi og verdensøkonomien opp igjen vil ta tid. I lang tid vil det være mindre etterspørsel, mener Gisholt.

- Dramatiske konsekvenser

Også varehandelekspert Reidar Mueller tror konsekvensene blir dramatiske når koronapandemien er over.

- Det skyldes at store deler av varehandelen verken er rustet for, har likviditet, soliditet eller handlingsrom til å stå i mot det voldsomme bortfallet av inntekt som skjedde over natten, forklarer han, og legger til:

- Det vil ramme alle, men først og fremst vil mye av mangfoldet og krydderet innenfor varehandelen bli borte.

KONSEKVENSER: Varehandelekspert Reidar Mueller i Varde Hartmark mener norsk varehandel i stor grad vil påvirkes av koronapandemien. Foto: Varde Hartmark

I likhet med Gisholt tror også Mueller at mange små og privateide virksomheter vil slite etter en sånn krise som vi opplever nå.

- Mange driver veldig nøkternt, men har sjelden likviditet eller buffere til å stå imot konsekvensene av den kraftige omsetningsnedgangen, og alle utfordringer som følger i kjølevannet av dette. Dette er uavhengig av regjeringens skisserte krisetiltak blant annet for virksomhetene i varehandelen, sier han.

Service kan bli viktigere

Selv om det ifølge Mueller kommer til å være langt færre butikker når koronapandemien er over, vil vi se en styrket og sterkt økende netthandel og digital kundeadferd.

- Det blir et resultat av de raske tilpasningene vi alle har vent oss til og blitt fortrolige med under koronapandemien, forklarer han.

Han tror imidlertid at noe av mangfoldet og andelen av spesialbutikker vil komme tilbake gradvis etter hvert. Men for de som skal drive butikk må driftskostnadene ytterligere ned for å kunne konkurrere effektivt i en fulldigitalisert verden, ifølge Mueller.

Selv om mange store kjeder vil kunne overleve en slik krise økonomisk, har mange ekspandert og fått flere store og nye butikker. Varehandelekspert Gisholt tror ikke de vil kunne drive disse videre.

- Det har vært mettede markeder i flere bransjer, samtidig som det har vært overetableringer av butikker. Siden det vil bli mindre etterspørsel når korona er over, sier det seg selv at en rekke kjeder vil dra antall butikker ned. Samtidig vil en rekke enkeltbutikker som nå er stengt, aldri åpne opp igjen, sier han.

Spår prishopp

Med et mettet marked vil også priskonkurranser i norsk varehandel fortsette, selv om det er færre butikker. Samtidig mener Gisholt at flere vil fokusere mer på service enn pris i tiden framover.

- Kanskje folk blir mer kvalitetsbevisste og tenker seg mer om før de handler. Da vil de alltid ha god service, men i de siste årene har ikke norsk handel akkurat vært kjennetegnet av topp service, forteller han, og legger til:

- De gode butikkene vil nok øke servicegraden sin. Og de butikkene som greier å tilby topp service og har god beliggenhet, vil nok også kunne ta noe høyere pris.

Varehandelekspert Mueller spår derimot prishopp når koronapandemien er over.

- Prisene må forventes å gå opp, i enkelte bransjer og vareområder tildels kraftig opp, sier han.

Samtidig tror han at den intense konkurransen og pristransparensen varehandelen har tilpasset seg i enkelte bransjer, forventes å vedvare og bidra til å dempe prisveksten i enkelte bransjer og varekategorier.

- Forventning om økt differensiering og mer selektiv distribusjon av varer i ulike salgskanaler må imidlertid forventes å bidra til sterkere prisvekst, forklarer han.

