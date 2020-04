Spår voldsom rekyl for oljeprisen: – Alle rekorder blir slått en gang

Oljesjefen forteller om brått kansellerte kontrakter og selskaper som vil plugge brønnene tidligere enn planlagt.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Vi sendte ut permitteringsvarsler til rundt 500 personer, men av disse ble kun 160-170 personer faktisk permittert. Myndighetene og det norske folk har vært kjappe og gode til å redusere smitten, og derfor kan vi holde folk i arbeid, sier Ståle Kyllingstad, som har bygd opp milliardkonsernet IKM på Sola.

En oljepris på rundt 20 dollar fatet og en koronakrise som lammer næringslivet har gitt en real dobbelsmell for alle som er tilknyttet olje- og gassnæringen. Oljeserviceselskapet IKM og Kyllingstad har allerede fått kjenne på uroen som brer seg blant aktørene i «oljå».

– Vi fikk en jobb 12. mars på noen millioner kroner som ble kansellert dagen etterpå. Vi hadde også en stor jobb verdt 150 millioner kroner som vi hadde planlagt i et år som ble kansellert for bare noen uker siden. Planlagt oppstart skulle vært i mai, sier Kyllingstad, som i stedet ser for seg at jobben må gjøres neste år i stedet.

OLJEPROFIL: Den profilerte oljegründeren Ståle Kyllingstad og IKM-gruppen omsatte for nærmere fire milliarder kroner i 2019. Nå står oljeservicenæringen på nytt overfor dramatiske tider, bare få år etter forrige oljenedtur. Foto: Magnus Ekeli Mullis

– Brutalt

Den frittalende og karismatiske oljeservicesjefen har tett kontakt med andre aktører i bransjen, også internasjonalt, som forteller om svært tøffe tider.

– I utlandet er det mer brutalt. Jeg snakket med en leverandør som hadde seks prosjekter og som mistet fem av dem over natten. Plutselig var 80 prosent av arbeidet forsvunnet. Det skjer her også, men det går saktere, sier Kyllingstad.

Etter en periode der mange oljeselskaper i Norge har sett på mulighetene til å forlenge levetiden til modne oljefelt, har flere begynt å tenke i andre baner, ifølge Kyllingstad. Et oljeselskap i Norge ringte og fortalte at de vurderte å fremskynde nedstengningen av en oljeplattform fra høsten til våren.

– Jeg antar at selskapet vurderte det slik at det var bedre å stenge den ned nå som oljeprisen var såpass lav. Slik tror jeg flere av selskapene tenker akkurat nå, sier oljeservicesjefen.

Krisen har imidlertid ikke slått fullstendig inn for alle. Før koronakrisen og oljeprisfallet, var det stor aktivitet i bransjen. Utbygginger knyttet til Johan Sverdrup fase to, Martin Line og Johan Castberg, samt modifikasjoner på Njord-feltet, gjør at mange innen oljeservice holder seg i arbeid - foreløpig.

ARBEID: Martin Linge-plattformen i Nordsjøen skal etter planen starte opp produksjonen i høst. Arbeidet med plattformen holder mange oljeservicearbeidere i jobb. Foto: Jan Arne Wold (Equinor)

Flere aktører i næringen har bedt regjeringen og olje- og energiminister Tina Bru (H) om å komme på banen. Både Aker, Kleven Verft og Maritimt Forum fortalte fredag til Nettavisen Økonomi om at næringen trenger krisetiltak. Noen peker på gryteklare prosjekter, mens andre lener mot skatteendringer.

I et webinar arrangert av blant annet Norwegian Energy Solutions torsdag, lovpriset Kyllingstad forslaget om skatteendring som bransjen har spilt inn til myndighetene.

– Det er gjennomtenkt fordi det bedrer likviditeten til oljeselskapene, som igjen bidrar til mer aktivitet for leverandørene. Dersom Equinor kommer med de lovte prosjektene som følge av skatteendringen, utgjør det 40.000 årsverk i leverandørindustrien i utbyggingsperioden, sier Kyllingstad.

Spår kjempeopptur for oljeprisen

Kyllingstad understreker at han i sum mener at regjeringen og Stortinget har stilt opp for norske arbeidsplasser. Men nå bør myndighetene så snart som mulig komme til en beslutning for å forbedre likviditeten i oljenæringen, sier oljeservicegründeren.

Oljeprisen har stupt i flere uker som følge av dramatisk lavere etterspørsel etter olje og en oljepriskrig mellom Russland og Saudi-Arabia. Resultatet er at verden begynner å gå tom for steder å lagre oljen. Kyllingstad ser imidlertid det positive i situasjonen.

– Det som har skjedd mellom Opec og USA har egentlig vært en god ting. Opec måtte på et tidspunkt i løpet av de neste to til tre årene gå til krig mot amerikansk skiferolje, for amerikanerne økte produksjonen i et tempo som Opec ikke kunne leve med, sier Kyllingstad og fortsetter:

– Nå ser vi at riggtallene i USA stuper, og nå måtte faktisk amerikanerne betale for å bli kvitt skiferoljen for noen dager siden. Skiferoljeprodusentene har mye lån, og det er slett ikke sikkert at alle overlever dette.

IKM-sjefen registrerer at oljeprisen blir lavere og lavere, men tror det hele etter hvert kan kulminere i et kjempehopp.

– Oljeprisen kan komme som en stor rekyl. Spørsmålet er ikke om, men når. Alle rekorder blir slått en gang, og det spørs om ikke dette kan bli den største rekylen så langt - i alle fall i prosent. Selv håper jeg på en langsom tilbakekomst. Vi lever godt med en oljepris på 40 dollar fatet i Norge, sier Kyllingstad.