Sparebank 1 advarer mot omfattende svindel

Sparebank 1 går ut med en kraftig advarsel til alle bankkunder.

Norske banker utsettes stadig for nye svindelforsøk. Et nytt forsøk hos Sparebank 1 gjør at de går ut og advarer bankkundene.

I eposter og SMSer utgir svindlerne seg for å være Sparebank 1, og bruker også bankens logo. I henvendelsen blir kunden typisk fortalt at kort og kontoer er deaktivert på grunn av mistenkelig aktivitet, og legger ved en lenge til en falsk Sparebank 1-side.

Les mer: Advarer mot ny svindel-SMS fra «KIWI»: - Gjør det vi kan for å stoppe det

– SpareBank 1 kommuniserer aldri med kundene på denne måten, og vi vil understreke at denne mailen ikke er fra oss. Vi ber kundene våre ettertrykkelig om ikke å trykke på denne linken, forteller vikarierende kommunikasjonsdirektør i SpareBank 1, Christine Meling Christensen.

Les mer: Ny dokumentlekkasje om storbanker

Christensen understreker at banken har opplevd en økning i forsøk på å svindle kundene med stadig nye metoder.

– De siste årene har vi sett en økning i manipulasjon av bankkunder, og svindlerne blir både smartere og mer profesjonelle. Det viktigste rådet jeg kan gi, er å aldri oppgi personlige passord, PIN-koder eller annen BankID-informasjon, uansett hvem det er som spør, fortsetter hun.

Les også: Myndighetene slår tilbake mot falske tekstmeldinger

Denne svindelmetoden omtales som «real time phishing». Det er vanskelig å stoppe, fordi svindlerne stadig bruker nye epostadresser og telefonnummer.

– Varsling om nye domener og svindelforsøk er viktig informasjon for oss, og vi oppfordrer alle som blir utsatt for denne formen for svindel om å tipse banken sin. Vi jobber aktivt med å motvirke og stoppe phishing, og dette arbeidet blir enklere for oss når kundene melder fra om mistenkelig aktivitet, sier Christensen.