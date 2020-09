Sparebank1 Nord-Norge legger ned halvparten av kontorene sine

SpareBank 1 Nord-Norge stenger 16 av 31 bankkontorer, ifølge en børsmelding tirsdag.

Den nordnorske storbanken, som har John Fredriksen som en av sine største eiere, skylder på endret kundeadferd, tøff priskonkurranse og forventet demografisk utvikling når de gjør dette.

- De siste årene har digitaliseringen virkelig skutt fart. Under koronakrisen har kundene våre vist at de både er, og foretrekker å være, digitale. Også i møte med rådgiverne. Et tradisjonelt bankkontor innbyr til at kunder kan komme inn dørene og få løst et problem. Svært få kunder gjør nettopp det i 2020 - de løser oppgaven selv i mobilbanken, i nettbanken, eller i samtaler med våre rådgivere, sier konsernsjef Liv Ulriksen i en pressemelding.

Tenker kostnader



Konsernet stenger nå 16 mindre bankkontor, mens 15 kontorer beholdes og gis nytt og utvidet innhold.

Konsernsjef Ulriksen sier at de vil fortsette å tenke på kostnader fremover også.

- Den eneste måten vi kan fortsette å være et sterkt og uavhengig finanskonsern, med hovedkontor i Nord-Norge, er gjennom å fortsette å levere gode resultater. Da må vi ta grep i tide, og det gjør vi nå. I fremtiden må vi investere enda tyngre i digitale løsninger, sier hun i meldingen.

Besparelser

- Samtidig tror vi fortsatt sterkt på lokal kunnskap og inngående kjennskap til nordnorsk næringsliv. Derfor vil vi fortsatt være til stede over hele landsdelen, og vi har fortsatt langt flere kontorer i Nord-Norge enn våre største konkurrenter har til sammen, sier hun.

Banken venter at endringene i kontorstrukturen vil gi en årlig besparelse på cirka 40 millioner kroner, og konsernet forventer å være i mål med lønnsomhetsprogrammet innen årslutt nesteår.