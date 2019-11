Sparetabben foreldre for all del må unngå: – Ofte tenker man ikke over det

Mange foreldre ønsker å gjøre barna en tjeneste. Men de kan starte sparing så tidlig at de går glipp av store pengesummer.

Boligsparing for Ungdom (BSU) er en meget lukrativ spareordning for de aller fleste som ønsker å kjøpe bolig.

Du kan sette inn 25.000 kroner i året, og du får 20 prosent skattefradrag på det. I tillegg har bankene ofte langt høyere rente på BSU-konto enn vanlig sparekonto.

For hver femhundrelapp du setter inn, får du igjen en hundrelapp fra staten i fradrag.

Starter for tidlig

Men det er én ting mange ikke tenker på: Du kan starte for tidlig å spare til barnet ditt.

– Mange foreldre tenker at de skal spare til bolig for barna, og at det er en fin ting å hjelpe dem med. Men så oppretter de en BSU-konto når de er 15 år, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

For det er ikke foreldrene som får igjen for skattefraget - det er barnet kontoen står på. Og for å få skattefradrag må du ha en inntekt og betale skatt. Det er det veldig få femtenåringer som gjør.

– De aller fleste i den alderen som jobber, tjener under frikortgrensen på 55.000 kroner. Dermed er det ingen skatt å betale, og de går glipp av skattefradraget. Og det er ganske mye penger som går rett ut vinduet, forklarer Tvetenstrand.

Hvis foreldre sparer inn 50.000 kroner til barnet i BSU før de har noen inntekt å skatte av, vil det bety at det er 10.000 kroner barnet ikke får i skattefradrag.

– De fleste burde nok vente til de flytter hjemmefra, sier forbrukerøkonomen.

GÅR GLIPP AV PENGER: Hvis foreldre sparer for tidlig i BSU til barnet, kan de gå glipp av store pengesummer. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Ganske mange gjør feil

– Hvor mange begår denne tabben?

– Det er faktisk ganske mange foreldre. Og du frarøver jo barna skattefradraget de kunne fått senere, sier hun.

Hvis du skal fylle BSU-kontoen helt tar det tolv år. Ettersom du ikke lenger får skattefradrag etter du er fylt 34 år, er du nødt til å begynne når du er 21 år.

– Det er en superbra å spare til bolig, og BSU-ordningen er veldig lukrativ, sier Tvetenstrand.

Hun har et råd til foreldre som ønsker å spare fra tidligere, og det er å benytte seg av fond.

– Det handler om hvor lang tid du har før du skal bruke pengene som du sparer, men hvis du sparer til et barn har du mange år på deg. Da lønner det seg som regel med fond. Og sparekonto har veldig lav rente, forklarer hun.

– Du sier ikke bare det for at dere i banken skal tjene penger?

– Haha, nei, sier hun og ler.

– Det kommer an på hvor lenge du skal spare, men historisk sett har det vist seg at du får langt bedre avkastning på fond enn du gjør på vanlig sparekonto. Du kan spare i indeksfond som ikke krever at du betaler for dyre forvaltertjenester. Det er også fond med lavere aksjeandel for å få lavere risiko.

Hvis du setter inn maksbeløpet i 12 år i strekk på BSU, vil du totalt få 60.000 kroner igjen av staten i form av skattefradrag. Maksimalt innskudd til BSU er på 300.000 kroner.