Sparetipsene som sikrer deg 35.000 ekstra sommer-kroner

Små, enkle grep kan gi deg stor glede når sommeren kommer.

Sommer! Bading! Grilling! Ferie!

Det er nok flere med meg som har begynt å glede seg til den varmere årsiden. Heldigvis for mange er det fremdeles en stund til.

Sommeren er nemlig høytid for kredittkortbruk, og mange bruker mer penger enn

de har. Ta grep nå og prioriter selv hva du skal bruke pengene dine på. I stedet for å komme tilbake og være tvunget til å forsake ting for å få råd til dyre kredittkortregninger.

234.000 nordmenn er bekymret for de skal få problemer med å betale kredittkortregningen etter sommerferien, og én av fem gruer seg til regningen kommer. Er du en av de 40 prosentene som vil betale sommerferien med kredittkort og ser at kortet blir dratt jevnt gjennom sommeren?

Mange bekker små gjør stor å

Hvor blir pengene av? Sult- og impulskontrollen er de største pengetyvene vi har.

Ved å temme og trene disse vil du spare mye penger. Jeg har satt opp noen konkrete sparetips for å komme i pluss frem til sommeren uten at du skal kose deg mindre.

Sjekk med banken om du har riktig rente på boliglånet ditt. Gå gjennom forsikringene dine - og se at du ikke har noen dobbelt-forsikringer - og test prisen i markedet.

Matplan: Er en gang i uka urealistisk, planlegg to ganger. Det viktigste er å ikke gå sulten i butikken, ha med deg en handleliste og hold deg til denne. Sparepotensial: 500-3000 kroner i måneden

Impulshandler: Impulskontrollen vår må trenes. Synes du det er tøft å holde deg unna impulskjøp - sett opp et mål for deg selv om å dra kortet færre ganger. Ser du klær, interiør eller elektronisk utstyr du har lyst på - vent alltid til dagen etter med å kjøpe det og kjenn etter om du virkelig trenger dette. Unngå dyre småkjøp som take away-mat, drikke og dyr ferdigmat i hverdagen. Sparepotensial: 500-2000 kroner i måneden

Digitale abonnement og strømmetjenester: Behold kun de du bruker mest. Sparepotensial: 400-1000 kroner i måneden

Strøm: Gjennom vinteren er strømmen dyr. Hvor flink er du til å slå av lys og varme i rom du ikke oppholder deg i? Tenker du over hvor ofte og lenge du står i dusjen? Sparepotensial: 400-1000 kroner i måneden

Bilbruk: Er du kjapp til å kaste deg i bilen om du skal til og fra steder? Sett opp et mål om å gå mer - og prøv å hvile bilen der det lar seg gjøre. Sparepotensial: 300-800 kroner i måneden

Rydd i skap: Selg det du ikke har brukt det siste året. Har ting ligget ubrukt i skapet et år er det lite sannsynlig at det blir brukt igjen. Tenk at noen andre kan ha glede av det, og du kan få et bidrag til sommerferien. Og du får bedre plass og oversikt over det du har. Spare- og inntekstspotensial: 1000-3000 kroner

Det totale regnestykket avhenger selvsagt av hvor stor familien er. Er det bare deg, eller er dere flere? Inntektene og livsstilen har også betydning. Men her er det lagt til grunn en normal inntekt og en familie på fire - og ett for en som bor alene.

Er du én? Potensialet er på cirka 4300 kroner fra mars-juni = 17.200 kroner

Er dere en familie på fire? Potensialet er på cirka 8800 kroner fra mars-juni = 35.200 kroner

Om du lurer på hva som er vanlig å bruke på mat, bil, klær, reise, mediebruk og fritid, kan du sjekke hva som er normalt forbruk for personer i din situasjon her.

Følger du alle tipsene, og i tillegg får satt ned pris på forsikringer og rente på lån, kan det være mye mer å spare.

Det beste av alter å kunne gå en sommer i vente uten vondt i magen når august kommer.

