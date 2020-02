Sparing av barnetrygd

Er det tilstrekkelig å spare barnetrygden til egenkapital ved boligkjøp?

Barnetrygden er i dag på 1.054 kroner i måneden. Den utbetales til kalendermåneden før barnet fyller 18 år.

Mange velger å spare hele barnetrygden til barnet enten til boligkjøp eller utdanning.

Spørsmålet er hvor mye denne sparingen hjelper når barnet skal inn i boligmarkedet. Bankene tilbyr førstehjemslån inntil 85 prosent sikkerhet. Etter Boliglånsforskriften må boligkjøpere ha 15 prosent egenkapital.

Hvor mye vokser sparingen til?

I tabellen under er det forutsatt at barnetrygden på 1.054 kroner i måneden spares inntil den stopper ved fylte 18 år. Deretter i perioden frem til 26 år står beløpet på bankkonto. Barnet kjøper bolig ved fylte 26 år.

Les også: Pensjonsbombe for hundretusenvis av nordmenn: – Det blir en skikkelig kalddusj

Tabellen viser hva barnetrygden har vokst til. I kolonnen for Kjøp kan du se hvor dyr bolig som kan kjøpes, når dette beløpet skal dekke egenkapitalen på 15 prosent.

Her ser du at med et oppspart beløp på 414.000 kroner dekker det egenkapitalen til en bolig på 2.758.000

Plassering Oppspart Kjøp Aksjefond 6,0% 414 000 2 758 000 Aksjefond 4,3% 362 000 2 414 000 Høyrente 2,3% 310 000 2 064 000

Som eksempler på hva beløpet vokser til ha vi brukt et dyrt aksjefond, og et billig aksjefond. De gir henholdsvis 6 prosent, og 4,3 prosent gjennomsnittlig av avkastning. I tillegg hva beløpet vokser til på en høyrentekonto med 2,3 prosent gjennomsnittlig rente.

Dette er et kjøp 26 år frem i tid. Hvis boligprisene i denne perioden har økt med 2 prosent årlig, har prisene økt med 67 prosent. Det betyr at egenkapitalen rekker langt mindre enn det ser ut til ved første øyekast.

Slik ville da tabellen sett ut med økning i kjøpsprisene:

Plassering Oppspart Kjøp Aksjefond 6,0% 413 750 4 615 841 Aksjefond 4,3% 362 055 4 039 132 Høyrente 2,3% 309 561 3 453 498

Det er forutsatt at barnetrygden ikke øker i perioden. Hvis den hadde økt med inflasjonen (2 prosent) ville sparebeløpet ikke økt så veldig mye. Med 6 prosent avkastning til 18 år ville beløpet har økt med 65.000 kroner.

Du kan selv regne ut hva sparebeløpene vokser til med disse kalkulatorene:

For bank: Bruk kalkulatoren «Hva vokser et fast sparebeløp til».

For aksjefond: Bruk kalkulatoren Aksjefondsparing.

Risiko og plassering

Mange vegrer seg for å ta risiko med barnets midler. Men dersom man sparer i bank eller obligasjoner kan man forvente at skatt og inflasjon spiser opp det meste av avkastningen. Målt mot utviklingen i kjøpekraft (lønnsveksten) kan man faktisk forvente at formuen taper seg i kjøpekraft. Derfor bør man spare til barna i aksjefond.

Et annet argument mot å plassere pengene som bankinnskudd eller i obligasjonsfond er at familien ofte har boliggjeld. Renten på boliglånet vil normalt være høyere enn avkastning på investeringer i rentepapirer. Dermed taper familien litt på rentedifferansen. Et bedre alternativ er å nedbetale mer på boliglånet og heller på et senere tidspunkt øke gjelden for å bidra til barnas boligfinansiering.

Les også: Hun spår et fantastisk år for alle som får lønn: - Det er kamp om arbeidskraften

Aksjefond kan svinge kraftig i verdi. Men det er to momenter i barnesparingen som reduserer aksjerisikoen.

1) Sparingen skjer gjennom månedlige innskudd. Dermed kommer man inn på ulike aksjekurser. Det reduserer risikoen for å komme inn i aksjemarkedet på feil tidspunkt.

2) Sparingen er langsiktig. Med 15-25 års sparehorisont jevner som regel svingningene ut seg. Men det er viktig å trappe ned aksjeandelen i sparingen når uttaket av formuen nærmer seg. På den måten reduserer man risikoen for å måtte bruke pengen akkurat da aksjemarkedet har falt kraftig.

Kostnadene i spareproduktet er svært viktig. Forskjellen mellom et aksjefond med lave gebyrer og et med høye gebyrer er 193.400 kroner i kostnader dersom man sparer 1054 kr år måneden over 25 år. Derfor er indeksfond best egnet til barnesparing. Indeksfond er aksjefond med svært lave kostnader.

Les også: Små beløp kan bli stor formue

Slike fond gir børsens avkastning, hverken mer eller mindre. Fondets største fordel er de lave kostnadene (gebyrene) som over tid øker avkastningen. En annen fordel er at fondet ikke behøves å byttes ut slik man må med aktive fond fordi forvalteren etterhvert gjør en dårlig jobb. Dermed utløser man ikke skatt på gevinsten underveis og maksimerer effekten av utsatt skatt - gevinsten beskattes først den dagen aksjefondet selges.

Opprett aksjesparekonto

Det er praktisk å opprette en aksjesparekonto der du kan legge inn aksjefondene du sparer i. Da kan aksjefond byttes ut underveis uten at det medfører skatt. Skatten kommer først når du realiserer innholdet på aksjesparekontoen.

Det er gratis å opprette og ha en aksjesparekonto. Du kan ha flere aksjesparekontoer i samme bank, eller i forskjellige banker.

Les mer om aksjesparekonto

Spare i barnets eller foreldrenes navn?

Det har ingen skattemessig eller arveavgiftsmessig betydning hvilket navn man sparer i. Arveavgiften er avviklet, og skatt på avkastningen blir det uansett. Den eneste skattemessige forskjellen som kan oppstå er når barnet er blitt 18 år, og foreldrene er i formuesskatteposisjon. Da skal ikke lenger formuen til barnet skattefastsettes hos

Valg av navn handler om valg av risiko for at pengene skusles bort. Står pengene i barnets navn risikere man at barnet sløser dem bort på russefest i stedet for å la dem stå til bolig. Står pengene i foreldrenes navn risikerer man i stedet at foreldrene skusler bort pengene.

Å spare i eget navn har disse fordelene:

Du har kontroll over pengene. Du kan overføre pengene når barnet trenger det for eksempel til bolig

Les også: Slik kan du gjøre deg mer attraktiv for banken når du søker boliglån

Fylkesmannen kan ikke blande seg inn i forvaltningen av pengene, noe som reduserer hvilke mulige plasseringsalternativer du har.

Det kan være at du bedre kan optimalisere din egen økonomi ved å disponere disse pengene på en annen måte. For eksempel ved at det er mer fornuftig å kvitte seg med kredittkortgjeld og forbrukslån tidligere. Da har du enda større mulighet for å hjelpe barnet senere.

Hvis du sparer i barnets navn er fordelene:

Du er sikret at midlene tilfaller barnet

Midlene vil ikke inngå i et skilsmisseoppgjør

Hvis du går bort er barnet sikret å få midlene

Den største risikoen er nok at barnet bruker pengene på en annen måte enn tenkt når det blir 18 år. Opp til 18 år har foreldre full disposisjonsrett over pengene slik at risikoen er den samme enten det er i eget navn eller barnets.

For det store flertall er nok risikoen mye større for at barnet bruker pengene ufornuftig enn at foreldrene gjør det.

Les også: Fem norske kvinner deler sine beste sparetips