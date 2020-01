Sparing til pensjon anbefales alle, men hva i all verden bør du spare i?

Var nyttårsforsettet ditt å komme i gang med sparing til pensjon? Men da du skulle sette deg inn i det ble det rett og slett for mye informasjon til at du klarte å ta valget?

Det skrives om pensjon og sparing til pensjon - om IPS - om Fondskonto - om aksjesparekonto - og om fond. Og ikke minst nedbetaling av boliglån.

Men hva er det beste å spare i? Hvordan velger vi, og hvordan vet vi at vi velger det rette?

Hvorfor er det så viktig at vi sparer til pensjon?

Vi må ta ansvar selv fordi pensjonen fra staten blir mindre, og selv om arbeidsgiver sparer for oss. så er det de færreste som har en arbeidsgiver som sparer nok.

Da er det to alternativ. Arv eller spare selv.

Folk lever lenger - det gjør også foreldrene våre. I tillegg har de også oppdaget

reising, restaurantbesøk og fine ting. Det brukes mer penger enn før, så arven blir kanskje mindre og kommer sent - så det egentlige alternativet er å spare selv.

Les også: Ekspertene: 7 tips som kan spare deg store beløp

Det aller viktigste

Spørsmålet du må stille deg er om du vil pengene skal bindes, eller om du selv vil bestemme når og hvordan de skal brukes. Velg riktig aksjeandel så du kan få mulighet til å få den utviklingen på pengene du ønsker.

Og det aller viktigste - kom i gang. Start nå. Start med et lite beløp. Sett opp en spareavtale i et fond. Tenk langsiktig og la de pengene leve sitt liv og få lov til å svinge og utvikle seg uten at du stresser med det.

Det krever trening for å ikke stresse når verdien er lavere i perioder. Over tid vil du gi deg selv mulighetene du drømmer om og livet du ønsker.

Nedbetaling av boliglån

Det å betale ned på boliglån som sin pensjon er ikke feil. Prøv bare å spare litt ved siden av i tillegg slik at du ikke legger all tilliten din til boligmarkedet alene. Du gir deg selv lavere utgifter, og på den måten bedre økonomi. Men husk at det kan være vanskelig å be banken om lån - når du får lavere inntekt som pensjonist - om du trenger ekstra penger til å leve for. Ved å spare i tillegg får du i pose og sekk.

Her kan du lese flere innlegg fra Cecilie Tvetenstrand.

- Ikke vent med sparingen. Start i dag og gi deg selv mulighet til å fortsette å leve det livet du har blitt vant til, er rådet fra forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand. Foto: Danske Bank

Fondskonto

Dette passer for deg som ønsker full handlingsfrihet på pengene dine. Du ønsker ikke å følge med på investeringene selv, men vil at dette skal være ivaretatt av andre. Du kan sette opp en spareavtale - månedlig trekk - og avtale på det tidspunktet om du vil at aksjeandelen i fondet ditt skal bli lavere mot pensjonsalder.

Les også: Har arbeidsgivers pensjonssparing blitt en hvilepute?

Fordelen din skattemessig er at du ikke vil betale skatt på gevinst på det du tjener underveis - kun når du tar pengene ut. Da kan du velge om du vil ha månedlige utbetalinger eller ta ut når og som det passer deg. Pengene er ikke låst.

Innlegget fortsetter etter spørreundersøkelsen.

Individuell pensjonssparing – IPS

Passer for deg som synes det er vanskelig å spare, og at en stabil økonomi er viktigere enn å ha pengene tilgjengelig. Eller du har masse penger og formue og trenger å få bort deler av formuen og du ikke trenger å ha penger tilgjengelig. Pengene her er låst.

Du får skattefradrag; 22 prosent i 2020. Alt er ivaretatt av noen som tar seg av investeringen din, og du får automatisk lavere aksjeandel nærmere pensjonsalder.

Ulempen er at pengene er låst og de må utbetales tidligst fra du er 62 år og fortsette utbetalingen til du minimum er 80 år. Det er ikke mulig å spare mer enn 40.000 kroner i året. Og du må betale skatt på hele beløpet når de betales ut. IPS er initiert av staten.

Aksjesparekonto

Riktig for deg som synes det er morsomt med fond og aksjer, liker å følge med selv og som ikke skremmes av risiko. Vil du kjøpe og selge aksjer og fond er dette noe for deg.

Les også: Sparetabben foreldre for all del må unngå: – Ofte tenker man ikke over det

Fondet må inneholde minimum 80 prosent aksjer for at du kan spare i en Aksjesparekonto.

Det flotte her er at du kan ta ut beløpet du har spart - uten å røre av gevinsten - det du har tjent, før du tar dette ut av kontoen. På den måten kan du trappe ned aksjeandelen, men du må gjøre dette selv.

Fondssparing kan være en fin måte å spre pengene på - ikke minst for deg som allerede har mye oppsparte verdier i boligmarkedet.