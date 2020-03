Spektakulær kollaps for Stordalen - vurderer bemanningskutt

Petter Stordalens Nordic Choice-hotell varsler at de vurderer nedbemanning etter gigantisk fall i bestillingene.

"På grunn av sterkt reduserte reiser og færre gjennomførte større arrangementer, tar Nordic Choice Hotels nå tiltak for å sikre jobbene på lang sikt", heter det i en melding fra Petter Stordalens kjede lørdag.

Kjeden, som er Nordens nest største, opplever at antall bestillinger har kollapset i kjølvannet av Coronaviruset og er ned spektakulære 50 prosent.

Færre jobber



Dette betyr at de enkelte hotellene nå vurderer hvor mange ansatte de trenger på jobb.

"Det er for tidlig å si om personalet vil måtte permitteres og deretter hvor mange det kan være. Håpet er at den kraftige nedgangen på grunn av Corona vil bli dempet i løpet av de kommende ukene, og at effektene dermed vil bli dempet, heter det i melding.

De understreker at basert på gjennomgangen som nå gjøres, kan det kreves permittering.

Nordic Choice hotels har rundt 190 hoteller i Norden og Baltikum.

Stordalen-kjeden er den siste av en rekke reiselivsaktører som har fått gjennomgå som følge av Coronaviruset som raser i store deler av verden.

Coronafall



SAS og Norwegian har kuttet avganger, og turoperatører som Apollo har kuttet avbestillingsfristen for å få flere bestilinger. Flyselskap har også innført gratis ombooking hvis folk vil reise et annet sted, eller dra senere.

For reisende som ikke frykter smitte er det forøvrig enorme kupp for tiden. Du får sydenturer til under 400 kroner og luksuscruise i Middelhavet for mindre en to netter på hotell i Norge.

Men selv om dette er billig, bør du samtidig huske at Coronoaviruset også har hatt en annen effekt. Den har nemlig senket kronekursen til sitt svakeste noensinne, slik at prisene i ferieland som Hellas og Spania er rekorddyre for norske turister.

