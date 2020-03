Spetalen bør stifte nytt parti

Argumenter nytter ikke.

Av Jan Myhre, forretningsutvikler og innovatør

Jeg vil ikke spekulere i Trond R. Hole sine motiver for karakterdrapet på Øystein Stray Spetalen i Nettavisen. Men som samfunnsengasjert innovatør tillater jeg meg å komme med et råd til Spetalen: Bli med og stift et nytt parti. Det er det eneste virkemiddelet slike forstår. Argumenter nytter ikke.

Les Spetalens svar til Hole: Vi går nakne og sårbare inn i tidenes storm

«Istedenfor å bygge opp et kraftig næringsliv og investere i Norge, gjorde vi det motsatte», sa Spetalen. Istedenfor å bruke spalteplass på å argumentere mot dette, brukte Hole «side opp og side ned» på å dokumentere at Spetalen ikke er på topp i historie. Mens han brukte en linje på en rimelig enkel og snever forklaring på begrepet «hollandsk syke» - og avsluttet med å karakterisere det Spetalen sa som vrøvl.

Bønnen til Gud om å gi seg selv vilje og evne til å tolke Spetalen i beste mening, og forsøke å finne noen forsonende trekk ved hans argumentasjon og meninger, kan umulig Gud ha klart å engang lese før Hole satte seg ved tastaturet og raljerte.

Personlig har jeg sans for Spetalens ikke-akademiske språk. Jeg får ingen tanker i retning populisme eller demagoger som Hitler eller Pol Pot, slik Hole gjør. Mencken, en amerikansk kritiker, definerte en demagog som «en som taler doktriner han vet er usanne til folk han vet er idioter». Kanskje er jeg en idiot, men uten å vite det?

Les også: På tide å kutte i bistandsbudsjettet

Nok om det. Som gründer og ivrig forkjemper for SMB-bedrifter er jeg også enig med Spetalen i at det er for mange på Stortinget som ikke har relevant næringslivserfaring. Jeg syntes også så som så om måten Norge styres på. Derfor vil jeg invitere Spetalen til å være med og stifte et nytt parti. Det hadde jo vært gøy å konkurrere mot den tidligere generalsekretærens parti om å være størst. Markedet er der. Mange er frustrerte. Og litt for mange er nedlatende.