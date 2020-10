Spetalen hamstrer aksjer og det kan være smart

Øystein Stray Spetalen elsker å trade i Photocure.

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for nordiske investorer, har i dag sett nærmere igjen på en av sine i lang tid favorittaksjer på Oslo Børs, og et farmasøytisk selskap som Aksjeanalyser.com mener kan stå foran en svært sterk vekst fremover.

Aksjeanalyser.com tok inn Photocure (PHO) i sin modellportefølje for Norge den 03/08-2020 ved kurs NOK 74.50, mens kursen onsdag 30/09-2020 endte ved kurs NOK 95.70.

Photocure (PHO) har således steget med solide +28,46% siden Aksjeanalyser.com tok aksjen inn i sin modellportefølje for Norge den 03. august. 2020.

Annonsørinnhold:

NÅ kan du frem til 31/10-2020 få hele 34% rabatt på fornyelse eller nytt VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com! Fornyer du ditt VIP medlemskap så får du naturligvis lagt til 12 mnd medlemskap fra etter utløpet av din nåværende medlemsperiode! Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Torsdag 1. oktober 2020 så kom denne nyheten fra Photocure:

01.10.2020 07:41 TDN Finans - PHO: OPPSTART AV HEXVIX-SALG OG MARKEDSFØRING I EUROPA

Oslo (TDN Direkt): Photocure har i dag startet salg, markedsføring og distribusjon av Hexvix i det europeiske markedet.

Selskapet gjentar tidligere finansielle mål for overtagelsen av Hexvix-rettighetene. Etter overføring av rettighetene til Photocure, er inntektene som er innregnet av Photocure forventet å øke med rundt 3 ganger til 2021 fra 2019-nivåer. Utover 2021 er målet 20-30 prosent årlig omsetningsvekst.



For 2020 ser selskapet 30-35 millioner kroner i integrering og oppstartskostnader, fremgår det.

Den 24/08-2020 var NORNE ute med revidert analyse av Photocure

Norne oprettholder en kjøp anbefaling på Photocure (PHO) og med samme kursmål som før ved NOK 150. Norne skriver blant annet i sin analyse av Photocure:

«On track with Europe, US coming back in 2H Photocure delivered better-than-expected 2Q figures last Tuesday. Expectations for a rebound in 2H are there and ambitious long-term guidance was repeated. Therefore, our Buy recommendation and TP of NOK 150/sh are both reiterated after 2Q.

Positive stance is kept at an unchanged TP of NOK 150/sh We have made some adjustments to our model, but these had limited effect on our valuation, which still stands at NOK 150/sh. We also repeat our Buy recommendation on the back of expected rebound in 2H, highly promising opportunities in Europe and a very compelling long-term growth story for the company overall. After the recent equity issues and bank loan, any financing worries are behind at this point with NOK 0.5bn in cash at the end of 2Q. Notably, Cevira might bring nice additional cash flows for the company in the long-run as well.»

Photocure ASA (ticker på Oslo Børs: PHO)

Photocure er et norsk farmasøytisk selskap som utvikler og kommersialiserer legemidler til bedre diagnose og behandling av pasienter med blærekreft. Anvendelse av vår unike teknologi, som får kreftceller til å lyse rødt, har ført til bedre behandling av blærekreftpasienter over hele verden.



Her noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside Investor Relations Oslo Børs Nordnet Morningstar

[Oppdatert analyse den, 01.10.2020]:

Photocure (ticker på Oslo Børs: PHO) viser en sterk og positiv utvikling innenfor både en kortsiktig og langsiktig stigende trend (jf. dag og ukediagram).

Aksjen konsoliderer i det korte bildet, men flere momentum-indikatorer som RSI og Stochastics signaliserer nå at aksjen gjerne står foran videre oppgang innenfor den stigende trenden i tiden fremover.

Det er betydelig teknisk støtte for aksjen rundt NOK 85.00 (jf. dag og ukediagram), og aksjen viser gode tegn til å ta i mot rundt disse nivåene her nå.

Aksjen er i en langsiktig svært positiv trend, og hvor videre oppgang signaliseres de neste 1-2 år innenfor denne stigende trenden.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssigngal for Photocure (PHO), jf. diagram ‘SignalListen’.

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for Photocure (PHO) så gjentar Aksjeanalyser.com i dag sine mange tidligere positive analyser av aksjen.

Aksjeanalyser.com ser nå et potensiale for aksjen opp mot NOK 120.00 på 1-3 måneders sikt, og opp mot NOK 160.00 på 6-12 måneders sikt.

Det som eventuelt vil kunne endre det i dag veldig positive tekniske bildet for Photocure (PHO), vil være om aksjen skulle falle tilbake og bryte ned under 50-dagers og 200- dagers glidende gjennomsnitt, og under et viktig teknisk støttenivå rundt NOK 80.00.

Slik det samlede svært positive tekniske bildet ser ut i dag for Photocure (PHO) så signaliseres altså videre oppgang for aksjen, og det både på kort og lengre sikt.

Aksjen har som nevnt lenger opp i saken her også fått sin naturlige plass for rundt to måneder siden i Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge, og Aksjeanalyser.com ser for seg å sitte med Photocure (PHO) i modellporteføljen for Norge de neste 6-12 måneder.

Teknisk Analyse av Photocure ASA (ticker på Oslo Børs: PHO):