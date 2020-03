Spetalen tapte 184 millioner på «oljeveddemål»

Vistin Pharma kunngjør at de har stengt alle sine gjenværende oljederivatposisjoner.

Da legemiddelselskapet Vistin Pharma, som produserer diabetes-medisin til hele verden fra sin fabrikk i Kragerø, plutselig begynte med oljetrading i 2018 vakte det oppsikt.

Mandag kunngjør selskapet at de har lukket alle gjenværende oljederivatposisjoner.

Finansmannen Øystein Stray Spetalen er hovedaksjonær i Vistin Pharma, med 14 prosent av aksjene i selskapet gjennom Saga Tankers og 4 prosent gjennom Ferncliff.

– Selskapet mener at stenging av alle derivatposisjoner er til beste for sine aksjonærer, drevet av det utfordrende og uforutsigbare miljøet i dagens finansmarkeder, skriver Vistin Pharma i en børsmelding.

Veddemål

Etter stenging av stillingene er det totale tapet for Energy Trading-virksomheten omtrent 184 millioner kroner, inkludert de tidligere offentliggjorte tapene på 60 millioner kroner, melder E24.

Selskapet veddet på at prisforskjellene mellom to oljeprodukter med lavt og høyt svovelinnhold – ICE Low Sulphur Gasoil og Singapore Fuel Oil 380 – skulle øke som følge av strengere miljøregler i skipsfarten.

Disse trådte i kraft 1. januar 2020.

Siden nyttår har prisforskjellen falt kraftig og i februar tok Vistin Pharma et tap på over 40 millioner kroner.

Sparket sjefen

I januar i fjor fikk den daværende sjefen for oljetradingen i selskapet, Øystein Kjus, sparken. Allerede da ble det vurdert om tradingvirksomheten skulle videreføres.

Frem til da hadde selskapet hatt et urealisert tap på 101,3 millioner kroner på oljespekulasjonen.

- Både oljemarkedet og de andre energimarkedene har de siste måneder vært meget turbulente og gjort det vanskelig for oppstarten av et nytt tradingselskap, skrev Kjus i en e-post den gang.

Mulig korona-kur

I går skrev Nettavisen at det norske legemiddelfirmaet sitter på en mulig korona-kur, og at testingen starter snart.

Legemiddelselskapet Vistin Pharma steg 18 prosent på Oslo Børs fredag. Grunnen var at medisinske tidsskrifter i USA har publisert forskningsartikler om at legemiddelet metformin kan kurere corona, skriver Finansavisen. Forskere som uttaler seg i tidsskriftene mener at metformin ut fra virkningsmekanisme og egenskaper kan ha effekt til behandling av Covid-19.

Nå skal metformin testes som medisin mot sykdom utløst av koronavirus. Vistin Pharma-sjef Kjell Erik Nordby synes dette er spennende, men toner ned optimismen. Han understreker at dette er en hypotese basert på teoretiske betraktninger, og har moderate forventninger.

– Det er teoretisk hold i dette, men det er stykke å gå før man kan ta bølgen, sier Nordby til Finansavisen.