Spetalens brannfakkel: - Grønne aksjer vil kollapse

Investor, milliardær og børsbjellesau Øystein Stray Spetalen tror «grønne» aksjer vil kollapse

Norges ukronede børskonge Øystein Stray Spetalen mener «grønne» aksjer vil kollapse og sammenligner dem med hysteriet under dotcom-boblen på begynnelsen av 2000-tallet. Det skriver Finansavisen torsdag (krever abonnement).

Spetalens argument er at det ikke finnes fundamental inntjening som forsvarer dagens prising, skriver Finansavisen.

Det var under paneldebatten på Hegnar Medias Investordag tirsdag at Spetalen fyrte løs mot såkalte EGS-aksjer (Environmental, Social and Governance-aksjer).

– Jeg tror at problemet med ESG-aksjer er noe av det samme som vi så under dotcom-boblen, hvor fondsforvaltere måtte ha en viss andel av fondet i internettaksjer. På den tiden var det relativt få børsnoterte aksjer innenfor sentimentet og alle løp etter de samme aksjene, noe som gjorde at prisingen ble helt vill, sier Spetalen til Finansavisen og legger til at han er rimelig sikker på at EGS-aksjer på et eller annet tidspunkt vil få en kollaps på 70-80 prosent.

Investeringsdirektør og porteføljeforvalter Pernille S. Christensen i C Worldwide Norge, er uenig, og minner Spetalen på at det grønne skiftet er drevet frem av politiske beslutninger.

– Den grønne trenden er den nye normalen. ESG-aksjer vil maksimere finansiell verdiskaping over tid og være en god investering på tre til fem års sikt, sier hun til Finansavisen.

