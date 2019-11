Spillkjeden Gamestop legger ned alle butikker

Kjeden har 28 butikker i Norge.

Artikkelen oppdateres.

Gamestop legger ned alle butikkene sine. Det melder nettstedet Computer Sweden. I Norge har spillkjeden 28 butikker. Eksplosjonen i netthandel skal være årsaken til at Gamestop nå har bestemt seg for å legge ned alle butikkene i Norden.

Gradvis nedstengning

Gamestop er et amerikansk selskap med butikker i Europa, Canada, USA, New Zealand og Australia. Kjeden har lenge vært verdens største innenfor detaljhandel av video- og dataspill, men har over tid slitt med ulønnsomme butikker som følge av økt salg av spill på nett.

Nedstengningen kommer til å skje gradvis utover det kommende året, ifølge Computer Sweden. En e-post som varsler om butikknedleggelsen har gått ut til alle ansatte, ifølge nettstedet.

Nyhetene om at Gamestop kommer til å stenge mellom 180 og 200 av sine butikker i Sverige kom i forbindelse med selskapets kvartalsrapport i september. Nå er det klart at alle spillkjedens butikker i Norden kommer til å stenge dørene. Det er foreløpig uklart om alle kjedens internasjonale butikker legger ned.

Store tap

Gamestops hovedkvarter er i Texas, og kjeden har 5.700 butikker i til sammen 14 land. I andre kvartal kunne kjeden melde om dalende inntekter og et underskudd på 415 millioner dollar.

I kvartalsrapporten fra september skriver ledelsen at kjeden skal gjennom innsparinger verdt 200 millioner dollar.