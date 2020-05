Spinnvill handling da krisen kom: Disse 10 produktene ble revet bort

Koronakrisen førte til stor salgsvekst innen flere kategorier hos Orkla. Her er topp ti produkter som folk hamstret i mars 2020.

Mars ble en spesiell måned, da Norge ble ganske nedstengt etter 12. mars. Mange bedrifter måtte stoppe driften midlertidig, ansatte ble permitterte, vi fikk en oppblomstring i smittetilfeller av koronaviruset, og folk gikk amok i matbutikkene.

Det førte til gode tall for Orkla. Nettavisen har fått tilgang til topp ti-listen som viser hvor stor omsetningsøkning det var for enkeltprodukter i mars 2020 mot mars 2019.

- Jeg er stolt av denne listen. Det er gamle og kjente merkevarer som har blomstret opp igjen, og fått en oppsving under koronakrisen, sier konserndirektør Håkon Mageli i Orkla.

Les også: Hamstring og hygiene ga kanonvekst for Orkla



Vi finner produkter som eksempelvis Zalo, Jif, Klorin og Idun bakegjær.

- Det er produkter som har vært der hele tiden, men som har blitt etterspurt mer enn noensinne disse tre ukene i mars, og det har satt salget i sving, sier Mageli.

- Jeg har vært i bransjen i 30 år, og har aldri opplevd noe i nærheten av en etterspørselsvekst etter enkeltprodukter, fortsetter han.

Les også: Stor test av grillpølser: Stor forskjell på kjøttinnholdet (+)

Topp ti produkter folk har hamstret og omsetningsvekst:

Trondhjems Kjøttboller 327 %

Zalo Ultra 311 %

Stabburet Picnic 268 %

Lano håndsåpe 229 %

Zalo oppvask kjøkkenspray 203 %

JIF engangsvåtmopp 165 %

Toro Bakemix Pannekaker 157 %

Klorin rengjøringsspray 154 %

Idun bakegjær 152 %

Mr. Lee Nudler 146 %

Dette er eksempler på omsetningsøkning for Orklaprodukter mars 2020 mot mars 2019.

At Trondhjems Kjøttboller har en omsetningsvekst på 327 prosent mot mars i fjor, er ikke noe de ser til vanlig.

- Dette har ikke vært vårt største produkt tidligere nei, mildt sagt. Men det har gått veldig mye av hermetikk-mat i mars, og vi finner også andre Trondhjemsprodukter på listen over produkter som har hatt salgsøkning sammenlignet med mars i fjor, sier han.

ENORM VEKST: Omsetningsveksten for Trondhjems Kjøttboller i mars i år var enorm. Foto: Nina Lorvik/Nettavisen

For eksempel har salget av produktene Trondhjems «Erter, kjøtt og flesk» og «Lys lapskaus» også gått veldig bra i mars.

- Vi ser også en fin utvikling på Stabburets Makrell i tomat og Leverpostei, sier Mageli.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

- Produkter de kjenner

Han mener folk gikk inn for å sikre seg produkter de kjenner godt til.

- Jeg tror det er en naturlig reaksjon at man velger noe man kjenner til, noe man føler er sikkert og som kanskje gir assosiasjoner til barndommen, forklarer han.

Han mener at det som er felles for listen over produktene folk hamstret mest av, tyder på at forbrukerne sikrer seg for nye tider - og fordi vi ikke vet hvordan det blir framover.

- Vi spiser mer tradisjonell mat, og vi vasker mer hjemme når vi ikke kan leve som før og være mer utenfor hjemmet, sier han, og legger til:

- Det har virkelig vært en renessanse for de tradisjonelle merkevarene. Vi ser også at vi har styrket markedsandelene i denne perioden.