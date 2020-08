Splitter ny barnehage står tom: – Kommunalt byråkrati på sitt verste

– Dette kunne vært tatt rett ut av komiserien «Etaten» med Atle Antonsen, sier Øystein Sundelin i Oslo Høyre.

Den splitter nye barnehagen står ferdig og er klar for 110 barn. Men de får ikke bruke veien opp til barnehagen.

Samtidig brukes midlertidige barnehagelokaler noen meter unna langs den samme veien, mens den nye barnehagen står stengt.

I 2015 fikk selskapet Norlandia godkjenning for å bygge barnehage på Voksentoppen i Vestre Aker i Oslo.

– Det har vært så mye frem og tilbake, at når jeg skal forklare dette må jeg hente frem papirene, sier direktør Kristin Voldsnes i Norlandia og ler.

– Frustrerende

Det skulle være en enkel sak. Bydelen vil ha barnehagen. Kommunen godkjente barnehagen. De har også fått godkjennelse om å få tilskudd for barna som skal gå der.

I sommer sto barnehagen klar med åtte avdelinger og plass til 110 barn.

Men de får ikke lov til å åpne barnehagen.

Og det hele er på grunn av en gammel vei.

– Barnehagen ligger på et område med en gammel reguleringsplan, og det er en vei opp til barnehagen. Da må det naturlig nok være et fortau til den nye barnehagen, sier Voldsnes.

FRUSTRERT: Barnehagen er frustrert over å ikke få lov til å åpne de splitter nye lokalene. Foto: Norlandia

Så langt så greit.

– Men vi får ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før den veien er oppgradert. Og det har ikke stått på oss.

Norlandia har hele veien forsikret om at de ønsker å oppgradere veien for å få et fortau. Problemet ligger i at veien er regulert etter en 30 år gammel reguleringsplan. Og hvis Norlandia dermed startet oppgraderingen, kunne de risikere å oppgradere i henhold til en plan som uansett skulle skrotes.

For å ytterligere komplisere det skal også OBOS bygge nye boligfelt i området. Dermed kunne Norlandia risikert å oppgradert fortauet, for deretter å ha endt opp med at OBOS måtte betale for å rive oppgraderingen og bygge nytt.

NYTT: Slik ser den nye barnehagen ut. Foto: Norlandia

Norlandia søkte dermed Plan- og bygningsetaten (PBE) om midlertidig brukstillatelse frem til veien er i orden. Men det førte til avslag - fordi PBE mener det er ingen garanti for at de faktisk bygger fortauet.

Dermed sa Norlandia at de kunne stille pengegaranti for at fortauet skal bygges. Men heller ikke det var godt nok for PBE. Den 30. juli dunket avslagsbrevet inn i postkassen.

Samtidig har Norlandia fått lov til å bruke lokaler de eier i det gamle astmasenteret på Voksentoppen til en midlertidig barnehage, som er nærmest vegg i vegg med den nye barnehagen.

– Det er helt absurd. Hver dag kjører foreldrene på den ikke-godkjente veien til vår midlertidige barnehage, sier den tydelige frustrerte barnehagedirektøren.

Frem til problemet er i orden, skal barna plasserer på tre ulike lokaler, og det skal komme inn 38 nye barn til opptaket i høst.

– Foreldrene er frustrert over at den nye barnehagen ikke kan tas i bruk når den står ferdig. En frustrasjon vi deler med foreldrene, sier Voldsnes.

– Som tatt ut av en komiserie

Øystein Sundelin er Oslo Høyres gruppeleder, og mener kommunen må få ut fingeren og gi en midlertidig tillatelse, så barnehagen får åpnet.

– Dette kunne vært tatt rett ut av komiserien «Etaten» med Atle Antonsen. Et tragikomisk eksempel på kommunalt byråkrati på sitt verste, sier Sundelin til Nettavisen.

TRAGIKOMISK: Øystein Sundelin i Oslo Høyre mener saken er som tatt ut av NRKs komiserie «Etaten». Foto: Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

«Etaten» er en NRK-serie med Atle Antonsen i hovedrollen som er en satire på en lokal plan- og bygningsetat hvor ikke alt går veldig effektivt.

– Dessverre er det ingenting å le av, for dette innebærer at 115 barn nå ikke får starte i en flott ny barnehage slik de lenge har gledet seg til. Det gir med all respekt ikke mening at foreldrene må levere barna i midlertidige lokaler bare noen meter lengre inn i en vei som har ligget der i femti år, i stedet for i den nye barnehagen. Ironien ligger også i at foreldrene uansett må benytte denne veien som altså nå ikke er godkjent.

Han mener det er en enkel sak for byrådet å fikse, om de bare ønsket det.

– Høyre har respekt for jobben som gjøres i kommunens etater, men den kan de gjøre selv om barnehagen tas i bruk. Det eneste som kreves her er at byråden tar ansvar og instruerer etaten til å gi barnehagen dispensasjon fra rekkefølgekravet. Dette kan ordnes på fem minutter, hvis byråden vil. Jeg skulle likt å vite om det samme ville skjedd om barnehagen var kommunal.

Byrådet svarer

Byrådssekretær Stian Bjørnøy (MDG) svarer på vegne av byråd Lan Marie Berg.

– Vi ønsker at barnehagen skal åpnes så raskt som mulig. Det står ikke på Oslo kommune eller byrådet, men på Norlandia som ennå ikke har holdt avtalen som er inngått. De er forpliktet til å bygge et fortau utenfor barnehagen. Det er helt vanlig med fortau utenfor barnehager og andre bygg, og det er helt vanlig at man gjør det på denne måten, sier Bjørnøy til Nettavisen.

De vil ikke rikke på vedtaket, og forventer at Norlandia bygger fortauet før de får lov til å åpne barnehagen.

– Det er viktig at dette fortauet kommer på plass raskt, blant annet for å sikre at barna og andre i området kan bevege seg trygt. Norlandia har vært kjent med kommunens holdning i flere år, og de har vært klar over risikoen knyttet til å vente med å opparbeide fortauet.

– Byrådet kan heller ikke risikere at skattebetalerne må ta regningen. Det har vært mye dialog mellom kommunen og Norlandia i denne saken. Kommunen står klar til å behandle saken raskt. Nå står det på Norlandia, men om det kan bidra til fortgang tar vi gjerne et møte for å finne ut hvordan vi raskest mulig kan få opparbeidet fortauet og få tatt i bruk barnehagen, sier han.