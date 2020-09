Spotify raser mot Apple-nyheten

Strømmegiganten og Apple i tottene på hverandre.

Tirsdag kveld avduket Apple noe av det viktigste de har jobbet med det siste året.

En av nyhetene var Apple One, som samler en rekke tjenester i én pakke - og gir en samlerabatt sammenliknet med å abonnere på en og en tjeneste. Tjenesten vil bli gjort tilgjengelig i over 100 land og regioner.

Ifølge Apple kommer nyheten til Norge i høst, og man vil da få tilgang til Apple Music, samt ulike fjernsyn- og spilltjenester som TV+, Arcade og iCloud (50 GB) for 165 kr i måneden til sammen. Ifølge dem vil man spare 60 kroner per måned på et slikt samleabonnement, kontra å abonnere på de forskjellige tjenestene hver for seg.

Grunnen til at Spotify reagerer er at de mener Apple misbruker sin dominerende stilling i markedet. De to selskapene konkurrerer på musikkområdet, og i USA har for eksempel begge to prissatt strømmeabonnementet sitt til 10 dollar i måneden:

– Atter en gang bruker Apple sin dominante posisjon og sin urettferdige praksis til sette konkurrenter i en svakere posisjon og ta fra forbrukerne mulighet til å velge ved å favorisere sine egne tjenester. Vi oppfordrer konkurransemyndighetene til å handle raskt for å begrense Apples konkurransebegrensende atferd som, hvis den ikke blir gjort noe med, vil forårsake uopprettelig skade på utviklermiljøet og true våre kollektive friheter til å lytte, lære, skape og knytte bånd, sier selskapet i en uttalelse, melder Reuters.

KRANGLER: De to gigantene er i tottene på hverandre. Foto: (Spotify / Apple)

I Norge er Spotify 10 kroner dyrere - Apple Music koster 99 kroner i måneden, mens Spotify koster 109 kroner per måned.

Apple på sin side insisterer at tilbudet er rettet mot deres eksisterende kunder, som fremdeles kan «oppdage og bruke alternativer» til deres egne tjenester:

– Kunder kan oppdage og bruke alternativer til alle tjenestene til Apple. Vi introduserer Apple One fordi det er en god verdi for kundene og en enkel måte å få tilgang til hele spekteret av Apples abonnementstjenester. Vi vil anbefale Apple One-planen som sparer deg mest penger basert på abonnementene du allerede har, sier selskapet ifølge The Verge.

