SSB: 6 av 10 asiater og afrikanere stemmer Arbeiderpartiet

Innvandrere med bakgrunn fra Afrika og Asia stemte på Arbeiderpartiet under stortingsvalget i 2017. Østeuropeere liker derimot Fremskrittspartiet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har kartlagt innvandreres politiske sympatier med bakgrunn i stortingsvalget for snart to år siden.

Og tendensen er helt klar: Flertallet av innvandrerne fra Afrika, Asia etc. sympatiserer med Arbeiderpartiet. Ifølge SSB stemte 60 prosent med bakgrunn fra Afrika og Asia på Arbeiderpartiet i stortingsvalget for to år siden.

Til sammenlikning gjorde omtrent 26 prosent av velgerne uten innvandrerbakgrunn det samme. Derimot foretrekker personer med innvandrerbakgrunn fra østeuropeiske EU-land i større grad partier på høyresiden, og da spesielt Fremskrittspartiet.

Støtter ikke kampsaker

SSB-analysen viser at flertallet av velgerne på venstresiden som kommer fra det afrikanske og det asiatiske kontintentet i stor grad har holdninger som vi finner på venstresiden i norsk politikk.

Men, innvandrervelgerne støtter i mindre grad opp om kampsaker som fri abort, likestilling og homofilt samliv.

Personer med bakgrunn fra vesteuropeiske land stemmer i stor grad som befolkningen for øvrig.

7 prosent av stemmene

Ved det siste stortingvalget hadde 7 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn. 6 prosent var innvandrere som er blitt norske statsborgere, mens 1 prosent var norskfødte med innvandrerforeldre.

Den største andelen av stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn finner vi i Oslo og Akershus, og de fleste har bakgrunn fra afrikanske og asiatiske land.

SSB konkluderer ellers med at valgdeltakelsen er lavere blant innvandrere sammenliknet med norske borgere uten innvandrerbakgrunn.

Mens valgdeltakelsen blant etniske nordmenn var på 80 prosent, var det bare rundt 55 prosent blant innvandrerne som benyttet stemmeretten.