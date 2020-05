SSB: Boligbyggingen stuper

Fra mars til april falt antall igangsettingstillatelser til boligbygging med over 21 prosent, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I hele første kvartal i år er det gitt 11,2 prosent færre byggetillatelser enn på samme tid i fjor, viser SSB-tallene.

Det er særlig måneden mars til april som trekker ned. Da falt antall tillatelser til igangsettelse med hele 14,6 prosent, viser de sesongjusterte tallene. Fallet for boliger er størst, med drøyt 21 prosent. For andre bygg ble det gitt 9,5 prosent færre tillatelser.



Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan koronakrisen slår inn i det norske boligmarkedet og prisutviklingen der. I begynnelsen av mai la Eiendom Norge frem statistikk som viste at boligprisene hadde økt i koronamåneden april.

- Man må jo si at dette er sterkt med de strenge smittverntiltakene og koronaepidemien i samfunnet, sa adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge da.



Likevel er det frykt for at økende arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet skal slå inn som en brems i boligmarkedet. Salget av nye boliger i Norge ble halvert i mars, da Norge for alvor ble rammet at pandemien. Nedgangnen fortsatte også i april da salget av nye boliger falt med seks prosent.

