SSB: Detaljhandelen steg overraskende i juli

Detaljhandelen steg i juli etter å ha falt i juni. Nordea Markets ventet et fall.

Tall offentliggjort fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag morgen viser at detaljhandelen i juli steg med 0,8 prosent.

Ifølge SSB var oppgangen i juli i stor grad drevet av salg av dagligvarer. Dagligvaremarkedet står for rundt 36 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Derimot hadde bensinstasjoner hadde en nedgang i omsetningsvolumet og bidro til å dempe den totale oppgangen i indeksen.

Bommet klart

Nordea Markets skriver i sin morgenrapport at tilstanden i varehandelssektoren er utfordrende for mange bedrifter. Nordea-ekspertne tror at problemene ikke er i ferd med å forsvinne enda og ventet en nedgang på i juli på 0,5 prosent. Det var altså en klar bom.

I juni falt detaljhandelen med 0,3 prosent. SSB skriver imidlertid at den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser en klar stigning siden starten av 2019.

Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen, utenom salg av motorvogner. Detaljhandel er virksomheter som driver salg av varer til private husholdninger.