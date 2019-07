SSB: Færre unge mottar sosialhjelp etter innstramning

Nye tall viser at færre under 30 år mottar sosialhjelp. SSB peker på det nye arbeidskravet som en mulig grunn.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Veksten i sosialhjelpsutgifter fortsetter, med nært syv milliarder utbetalt i sosialhjelp i fjor.

Det viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde onsdag. Sosialhjelpen er fordelt på 133.140 mennesker.

55.000 lever av sosialhjelp

54.920 mennesker hadde sosialhjelp som hovedinntekt.

Mens antallet sosialhjelpmottakere økte med nesten 500 fra 2017 til 2018, gikk antall mottakere under 30 år ned med 1.800. Nedgangen er størst blant de mellom 18-24 år. Det ble 1.400 flere mottagere i aldersgruppen 50-66.

Nye krav

En forklaring på det, kan være endrede støtteordninger for de yngste, skriver SSB og viser til at vilkårene for stønad ble endret 1. januar 2017.

«Innføringen av vilkår for stønad til personer under 30 år fra og med 1. januar 2017 kan ha bidratt til at det blir færre yngre mottakere. Tilsvarende kan færre mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) i 2018 ha bidratt til at flere i de eldre aldersgruppene blir henvist til å søke om sosialhjelp. Det var 1 000 færre sosialhjelpsmottakere som samtidig mottok AAP i 2018 enn i 2017, mens det var 1 300 flere mottakere som hadde sosialhjelp som hovedinntekt.» skriver SSB i artikkelen.

Dette handler om det nye arbeidskravet som ble innført for sosialhjelpsmottagere under 30 år.

Endrede regler for arbeidsavklaringspenger (AAP), kan også forklare den markante økningen blant eldre sosialhjelpsmottakere, mener SSB.

Det er enslige mennesker som er den største gruppen som mottar sosialhjelp, og det er mer enn dobbelt så mangle enslige menn enn enslige kvinner, som mottar sosialhjelp.

Innvandringsandelen bremser opp

For første gang på lenge har andelen av sosialhjelpsmottagere med innvandrerbakgrunn stoppet å vokse. Det er omtrent 44,5 prosent av mottagere som er innvandrere. Årsaken til dette kan ifølge SSB være at det kommer færre asylsøkere- og flyktninger til Norge.