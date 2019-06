SSB: Klimautslippene økte i 2018

De totale klimautslippene i Norge økte i 2018.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utslippene fra 2017 til 2018 økte med 0,4 prosent til 52, millioner tonn CO2-ekvivalenter. I 2017 falt utslippene med 1,4 prosent.

SSB skriver at oppgangen i fjor skyldes en mindre andel biodrivstoff i veitrafikken, samt mer forbruk av fossilt drivstoff til andre transportformer.

Veitrafikken sto i fjor for utslipp av 9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er en økning på nesten 3 prosent fra 2017. Salgstallene inkluderer biodrivstoff.

ØKTE UTSLIPP FRA BILTRAFIKK: En mindre andel av biodrivstoff gjorde at utslippene fra veitrafikken økte i 2018, ifølge ferske tall fra SSB. Foto: Kyrre Lien (NTB scanpix)

Mindre palmeolje

Økningen i CO2-utslippene fra norske veier skyldes ifølge SSB en betydelig reduksjon i andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen. Denne nedgangen kommer primært som følge av en kraftig reduksjon av importert palmeolje.

Det går også den gale veien innenfor luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper ol. Her økte utslippene med over 6 prosent sammenlignet med 2017.

Totalt står denne gruppen for 7,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Økningen skyldes stigende forbruk av anleggsdiesel, marine gassoljer og jetparafin.

Marginal nedgang

Den lille gleden for regjeringen er at utslippene av klimagasser fra olje- og gassutvinning gikk ned med over 1 prosent fra 2017 til 14,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Oljeproduksjonen stod i fjor for 27 prosent av de totale utslippene, omgjort til CO2-ekvivalenter. SSB viser til tall fra norskpetroleum.no om en nedgang i produksjonen av olje- og gass på norsk sokkel. Det var også en nedgang i oppvarming i andre næringer og husholdninger, samt energiforsyning.

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med minst 40 prosent innen 2030, ut fra referanseåret 1990. SSB-tallene som kom mandag, viser at de totale utslippene fra norsk territorium i perioden 1990 til 2018 har økt med 8,1 prosent, se tabell.

Klimagasser Utslipp 2018 (mill. tonn) 1990-2018 (%) 2017-2018 (%) Utslipp fra norsk territorium 52,9 8,1

0,4

Olje- og gassutvinning 14,5 78,1 -1,4 Industri og bergverk 12,1 -33,5 0,2 Energiforsyning 1,8

286,5 -5,1

Oppvarming andre næringer, husholdninger 0,8 -64,8 -20,7 Veitrafikk 9,0 27,9 2,8 Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper 4,5 32,6 6,4 Jordbruk 9:2 -3,0 -0,1 Andre kilder 2,9 7,8 0,0

Kilde: SSB