SSB med ny konjunkturrapport: Lønnsfest i vente

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror oppturen i norsk økonomi snart er over, men har gode nyheter til lønnsmottakerne.

SSB er ute med sin seneste konjunkturrapport (Konjunkturtendensene), som kommer fire ganger i året. Her gjennomgås tilstanden i norsk og internasjonal økonomi.

I denne rapporten er hovedkonklusjonen fra SSB-sjef Geir Axelsen (bildet) og byrået at den norske konjunkturoppgangen som har vart siden begynnelsen av 2017 trolig vil være over.

Men, den gode nyheter en at SSB legger til grunn at lønnsveksten stiger fra 3,5 prosent i 2019 til 3,6 prosent for både 2020 og 2021, mens den faller til 3,2 prosent i 2022. Det skyldes svakere vekst internasjonalt og litt lavere inflasjon i Norge.

Mer å rutte med

Statistikkmyndighetene venter at kjerneinflasjonen blir 2,3 prosent neste år. Dette er inflasjonen Norges Bank styrer etter, og som er korrigert for avgiftsendringer og energipriser. Med en forventet total prisstigning på rundt 2 prosent, blir det en solid forbedring i kjøpekraften.

Arbeidsledigheten definert som antall arbeidssøkende, spås å ligge uendret på 3,7 prosent. Denne ledigheten omfatter ikke bare de registrerte arbeidsledige, men også de som aktivt er på jakt etter arbeid.

Den gode nyheten for låntakerne er at internasjonale nedgangskonjunkturer holder de norske rentene lave. Ifølge SSB er verdensøkonomien inne i en langsom nedtur.

Taktskifte

Til tross for en god lønnsvekst, konkluderer SSB med at norsk økonomi står overfor et taktskifte. I løpet av 2019 vil konjunkturoppgangen som har vart i nærmere 3 år, trolig være over.

Hovedårsakene er en avmatning i internasjonal økonomi, samt en markert lavere vekst i oljeinvesteringene. I årene fremover venter SSB at veksten i norsk økonomi ligger nær den såkalte trendveksten. Denne veksten er et langsiktig gjennomsnitt og anslås til å være på mellom 1,5 og 2 prosent.

Boligmarkedet er i balanse, og boligprisene spås bare å stige med rundt 2 prosent de nærmeste årene, omtrent som den generelle prisstigningen i samfunnet. I 2019 vil boligprisene trolig stige med rundt 3 prosent.

Rentene vil holde seg på et historisk lavt nivå, men låntakerne kan vente seg 0,5 prosentpoeng i renteøkning frem mot 2022. SSB legger også til grunn at kronen holder seg på dagens nivå mot euro fremover, 10,10 kroner for 1 euro.

Toppen nådd

I den forrige rapporten fra september var konklusjonen blant annet at rentetoppen i Norge trolig er nådd.

Statistikkmyndighetene spådde også for tre måneder siden at norsk økonomi står overfor et taktskifte. Lavere vekst internasjonalt bidrar til at konjunkturoppgangen trolig vil være over i løpet av et års tid.

Saken oppdateres.