SSB: Tre rentehevinger innen utgangen av 2022

Statistisk sentralbyrå venter tre rentehevinger i Norge frem til utgangen av 2022.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la torsdag frem sine seneste anslag for utviklingen i norsk økonomi. Den såkalte konjunkturrapporten fra SSB kommer fire ganger i året.

Og SSB legger altså til grunn tre rentehevinger på 0,25 prosentpoeng innen utgangen av 2022. Den første rentehevingen antas å komme i juni i år. Rentene på såkalte rammelån, altså kreditter med en øvre låneramme, vil da stige til 3,6 prosent i 2022.

Den såkalte 3-måneders pengemarkedsrenten ventes å stige til 2,1 prosent om tre år. I dag ligger denne renten på rett under 1,50 prosent.

Svak krone

Den norske kronen er svak, og SSB venter at den vil holde seg svak. Byrået spår at en euro fortsatt vil koste rundt 9,8 kroner frem mot 2022. Det betyr altså dyre Europa-ferier i lang tid fremover, hvis vi ser på vekslingskursene.

SSB mener norsk økonomi er inne i en moderat oppgang. Det går bra i norsk økonomi, og det kommer til å gå bra en stund til, men etter hvert vil handelskrigen (se nedenfor) dempe utviklingen.

Norges Bank har som mål at prisstigningen korrigerte for energipriser og avgifter, ikke skal være på mer enn 2 prosent over tid. Lønnsveksten i Norge fortsetter imidlertid å ta seg litt opp.

Bedre kjøpekraft

Det kan isolert sett tale for en høyere prisstigning. SSB venter likevel at den underliggende inflasjonen holde seg rundt 2 prosent i perioden fra 2020 til 2022.

Lønnsveksten spås altså å ta seg opp, som er godt nytt for norske arbeidstakere. Med en fortsatt lav prisstigning, vil det gi bedret kjøpekraft. SSB anslår en vekst i årslønnen på 3,3 prosent i 2019, som er en økning fra 2,8 prosent i 2018.

Denne årslønnsveksten ventes øke til rundt 3,5 prosent i 2022. Med en prisstigning på rundt 2 prosent, taler det for en bedring av kjøpekraften med rundt 1,5 prosentpoeng. Dette er den såkalte reallønnsveksten.

Stabil ledighet

Arbeidsledigheten har falt nesten sammenhengende siden begynnelsen av 2016 til 3,5 prosent i gjennomsnitt fra februar til april 2019, ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU).

SSB venter nå en arbeidsledighet på 3,6 prosent i gjennomsnitt i 2019, og at ledigheten vil fortsette å ligge rundt dette nivået fram mot 2022.

Den norske fastlandsøkonomien har i mer enn to år vært gjennomgående høyere enn det som vurderes som langsiktig vekst. Denne årlige veksten anslås til i underkant av 2 prosent.

Høye oljeinvesteringer

I år ser det ut til at oppgangen fortsetter, og veksten i norsk økonomi vil bli drevet av høye olje- og industriinvesteringer. Fra 2020 vil økte renter og lavere vekst internasjonalt legge en demper på veksten.

Norsk økonomi ventes å være nær konjunkturnøytral i årene fram mot 2022, altså en vekst som er omtrent på det historiske gjennomsnittet i Norge. En slik økonomisk vekst betyr at det verken er svak eller sterk.

Når det gjelder boligmarkedet, vil økte inntekter til husholdningene løfte boligprisene fremover. Men, ettersom rentene er ventet å ta seg å øke, og at også befolkningsveksten i Norge trolig avtar, vil boligprisene øke beskjedent. Korrigert for den årlige prisstigningen i Norge, blir boligprisveksten helt minimal.

Dårlig ute

Hovedvinklingen i denne rapporten er at den internasjonale oppgangskonjunkturen trolig er over for denne gang. Det er en utvidelse av handelskonflikten mellom USA og Kina, og SSB ser derfor seg at at de internasjonale konjunkturene vil svekkes ytterligere framover.

Det er dårlig nytt for norske eksportbedrifter.

SSB spådde i sin konjunkturrapport i mars at Norges Bank vil heve styringsrenten med til sammen 1 prosentpoeng frem mot 2022. Byrået konstaterte for tre måneder siden at oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette i et moderat tempo.

Saken oppdateres.