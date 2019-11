Stålsett står som en påle

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide har kalt Gunnar Stålsett for «Norges moralske kompass». Noen ganger har Knut Arild Hareide rett.

Påtalemyndigheten har innstilt på at den nå 84 år gamle Stålsett dømmes til ubetinget fengsel for å ha gitt arbeid til en papirløs flyktning.

Stålsett har erkjent at den 55 år gamle kvinnen Lula Tekle har vasket hjemme hos ham siden 2005. For det har hun fått 300 kroner timen, slik at hun har kunnet forsørge seg selv. Den tidligere biskopen sier også at han er klar til å gå i fengsel.

Det er minst tre grunner til at Gunnar Stålsett ikke bør settes i fengsel:

For det første er loven rav ruskende gal. Som Gunnar Stavrum skrev tidligere i år da Stavanger tingrett dømte forretningsmannen Arne Viste til ett års betinget fengsel:

«Vistes «forbrytelse» er at han har gitt arbeid til mennesker som sitter fast i Norge som såkalt ureturnerbare. Dommen setter sunt folkevett til side, og er et tegn på en kriminelt dårlig politikk der stortingsflertallet heller vil ha folk på sosialbudsjettet, enn å sette dem i arbeid.»

Stålsett-saken har mange av de samme elementene som Viste-saken. Heldigvis er regjeringen splittet, det gir håp om at loven kan endres. Det er rett og slett meningsløst å la folk som ikke kan returneres, heller gå på sosialtrygd enn å jobbe.

For det andre finnes det tilfeller der samvittigheten står over loven. Vi er for eksempel mange nordmenn som i kortere eller lengre perioder har skjult ulovlige asylsøkere. Det er fordi to prinsipper kolliderer mot hverandre:

Man skal følge loven. Men noen ganger, der du som enkeltmenneske møter et annet enkeltmenneske som trenger hjelp, er det din egen samvittighet som teller. Da gjelder ditt eget moralske kompass. Da må du gjøre det gode. Det er det Stålsett har gjort, han har ikke gjort noe ondt.

For det tredje er det verdens aller dårligste Norges-reklame. Du kan allerede nå se for deg overskriftene i utenlandske aviser om landet som setter en 84 år gammel biskop i fengsel for å ansette en flyktning uten arbeidstillatelse.

Vi vet at kunnskapen om Norge i utlandet er minimal, så da kommer nok historiene om «det rasistiske partiet i regjering» i samme slengen. For ikke å snakke om alle trygdemottakerne som har blitt fengslet for å dra på ferie til utlandet.

Påtalelmyndigheten har bare gjort jobben sin, men nå haster det med å endre en meningsløs lov.

Kanskje vil det gjøre splittelsen i regjeringen dypere, kanskje tar Fremskrittspartiet til vettet og blir med på den logiske «arbeidslinja» - også for folk som av ulike grunner ikke kan returneres.

I mellomtida bruker vi sunt folkevett.