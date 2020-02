Starter gigasalg etter snøsmell: - Vi avblåser årets vintersesong

Den milde vinteren har ført til dårlig salg av vinterutstyr. Nå starter Coop-kjeden Obs kjempesalg.

- Nå avblåser Obs årets vintersesong, og vi startet i dag en stor tilbudskampanje på et bredt sortiment av ski, vinterutstyr og vinterklær, forteller Lars Tendal, kjededirektør i Obs, til Nettavisen.

I går kom nyheten om at Gresvig, som eier G-Sport og Intersport, går konkurs. En mild og dårlig vinter er en medvirkende årsak ifølge pressekontakt Are Slettan. Også XXL har opplevd effekten av en snøfattig vinter. Kjernemarkedene i Norge, Sverige og Finland har vært utfordrende som følge av dårlige vinterforhold i de store byene, som Oslo.

Varehandeleksperter har spådd rekordtidlig salg av ski- og vinterutstyr, deriblant Odd Gisholt, som mener årsaken til et eventuelt tidlig skisalg er at flere sportsbutikker gjør for store innkjøp og ikke tar nok høyde for at norsk vinter kan være veldig variabel.

Nå tar Coop-kjeden Obs grep for å kvitte seg med årets varelager, for det er sjeldent lønnsomt å lagre det til neste år ifølge kjededirektør Tendal.

Taper titalls millioner

Obs har sett at mildværet merkes på de totale salgstallene for kjeden, som har 31 varehus rundt om i landet.

- For sport er dette en av de største periodene vi har, og når dette ikke fungerer med på grunn av været, så får det veldig store konsekvenser. Den milde vinteren medfører et tap i det forventede salget, og så langt denne vinteren estimeres det til flere titalls millioner, sier Tendal.

Selv om det har vært dårlige vintre tidligere også, har utfordringen med salg av sportsutstyr i vintersesongen tatt seg opp de siste par årene.

- En så kraftig bråstopp som vi har hatt i år, har vi imidlertid ikke opplevd tidligere, forteller han.

Det har også ført til at de starter et rekordtidlig salg.

Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening, mener imidlertid det er for tidlig å avlyse vinteren og oppsummere skisalget for året sesong. Coop-kjeden Obs, tror derimot ikke at det vil bli store, snarlige snøfall.

- Derfor kjører kjeden nå i gang en rekordtidlig kampanje på alt de har av vintersportsutstyr. Målet er å la barnefamiliene få gjøre noen solide kupp, forteller Tendal.

Økt salg

Til tross for dårlig salg av ski- og vinterutstyr, åpner varehuskjeden det nye året med en kraftig vekst på dagligvare.

I januar hadde de en vekst i dagligvaresalget på 6,2 prosent.

- Det er kjempemoro. Vi får betalt for god systematisk jobbing over tid, forteller Tendal.

Gjennom 2019 har Obs jobbet mye med hvordan de presenterer dagligvare, og jobbet med de ansatte for å få kundene til å føle seg velkomne og for å kunne gi gode kundeopplevelser.

- Målet i 2020 er å fortsette i samme takt og med samme utvikling som vi har hatt. Økningen i dagligvare kompenserer litt for tapet vi har på faghandel i januar og februar, sier han.