Startet underskriftskampanje for Fredrik Solvang etter Nettavisen-intervju

Nå går Solvang selv ut for å avkrefte ryktene om at han blir fjernet av NRK-toppene.

Nettavisen publiserte for litt over en uke siden etter større podkast-intervju med NRK-programleder Fredrik Solvang i Stavrum & Eikeland.

Der sa Solvang blant annet at det er enkelte debatter og debattanter som NRK-sjefene ikke ønsker at han tar tak i, selv om Solvang selv skulle ønske det.

Overskriften på saken var NRK-sjefene har satt foten ned for Fredrik Solvang: - Jeg er ikke enig.

Saken ble imidlertid tydeligvis misforstått av enkelte som trodde NRK skulle fjerne den populære programlederen og har startet en kampanje for å beholde den populære programlederen.

Du kan høre hva Solvang sa i podcasten med Stavrum&Eikeland. Det omtalte segmentet starter etter 2 minutter og 5 sekunder:

Stor støtte

Ifølge Medier24 (krever abonnement), som var de første som omtalte saken, har erklæringen fått 2407 underskrifter.

«Det renner inn med støtteerklæringer og det er satt i gang underskriftkampanje. Flere har tolket denne overskriften fra @nettavisen.no som at jeg har fått sparken eller er tatt av lufta. Så vidt jeg vet, kan jeg avkrefte begge deler», skriver Fredrik Solvang på Instagram.

Han presiserer at det han sa i podkasten Stavrum & Eikeland, var at «det har skjedd at redaktører i NRK har satt foten ned for konkrete gjestevalg, beslutninger jeg har vært uenig i».

Vil ikke si hvem det gjelder

Hvilke saker eller personer det gjaldt, vile ikke Solvang gå inn på, men han understreker at diskusjon om redaksjonelle valg er vanlig og at redaktørene må ha siste ord.

«Samtidig er jeg opptatt av at Debatten skal være et sted med stor takhøyde og et sted der også de som vanligvis ikke slipper til, skal få en sjanse. Vi arrangerer ikke debatter der prateklassen får fritt spillerom, vi prøver å finne ekte mennesker som kjenner problemene vi tar opp på kroppen. I utgangspunktet er ingen ekskludert fra å delta i Debatten», skriver Solvang i kommentaren til underskriftskampanjen.

Cicero avlyste

Selv om Solvang ikke omtaler saken selv, har Nettavisen tidligere omtalt en planlagt klimadebatt som ble avlyst. Klimaorganisasjonen Cicero nektet da å stille opp i debatt med klimafornektere. NRK avviste da at det også lå politiske føringer fra statskanalen bak avlysningen.

Men NRKs nylig nedsatte klimagruppe, med en nyformulert strategi for klimajournalistikken, gir likevel noen klare føringer for journalistene. Der står det blant annet:

«Dersom NRK ofte løfter frem debatten om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte, kan vi gi publikum inntrykk av at forskerne er mer uenige enn de faktisk er».

Støtteerklæringer

Medier24 skriver også at Kringkastingsrådet de siste dagene har mottatt over 70 henvendelser om at NRK ikke må fjerne eller kneble Solvang.

– Uten at jeg har klart å finne kilden, så ser jeg at en god del av de som skriver inn har samme ordlyd. Så det er helt klart en oppfordring et eller annet sted om å sende inn en henvendelse, sier spesialrådgiver i Kringkastingsrådet, Erik Skarrud,til Medier24 og legger til:

– Det kom også mange e-poster inn rundt samme tidspunkt. Det så litt koordinert ut.

Ifølge Medier24 tviler Skarrud på at saken vil bli tatt med videre i Kringkastingsrådet.

