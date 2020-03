Staten kan redde Norwegian - bykser på Oslo Børs

Norwegian-aksjen er kraftig opp tirsdag morgen på signaler om en mulig statlig redningspakke. Hovedindeksen faller tilbake etter en sterk åpning.

NTB skriver tirsdag morgen at en statlig redningspakke kan bli siste utvei for flyselskapet.

Etter det NTB kjenner til, er en uformell diskusjon allerede i gang i de politiske miljøene om statlig kjøp av aksjer i Norwegian som et mulig alternativ for å sikre flyselskapets overlevelse.

Signalene gjør at Norwegian-aksjen rett etter børsåpning spretter opp 20 prosent (se grafen under). 10 minutter etter åpningen hadde oppgangen roet seg til ca. 16 prosent. Selv om Oslo Børs har dabbet betraktelig av etter en sterk åpning og nå er i minus, holder oppgangen seg på 15,5 prosent.

RETT TIL VÆRS: Norwegian-aksjen var opp hele 20 prosent rett etter børsåpning på signaler om en mulig statlig redningspakke. Foto: (Infront)

Garantist

Jan Petter Sissener er gjennom fondet Canopus obligasjonseier i Norwegian, altså fondet har lånt flyselskapet penger. på spørsmål om han tror staten kan bli en reddende engel i Norwegian, svarer han:

- Ja, men ikke som eier direkte, men kanskje som garantist i en emisjon med gjeldskonvertering.

Med andre ord kan staten garantere for en aksjeutvidelse. Hvis private investorer i første omgang ikke går inn med så mye egenkapital som nødvendig, kan staten dekke opp det resterende beløpet. Forutsetningen fra Sissener er at obligasjonsgjelden konverteres til aksjer i Norwegian på et lavt nivå.

I minus

Hovedindeksen ved Oslo Børs er kl 09.12 opp 3,3 prosent til indeksnivåer rundt 660, men kl 10.10 er hovedindeksen ned 0,4 prosent. Oljeprisen (ett fat nordsjøolje) er tirsdag formiddag opp 1,6 prosent til noe over 30 dollar per fat.

DNB-aksjen fikk skikkelig juling mandag, men er noen minutter etter børsåpning opp over 6 prosent, for så en drøy time etter åpningen falle med 3,4 prosent. Det kan være en frykt for at DNB må redusere utbytte etter Finanstilsynets anmodning mandag.

Equinor-aksjen var opp 1,7 prosent fem minutter etter åpningen, men er ved 10-tiden ned nesten 2 prosent.

Kollaps

Norwegian-aksjen har kollapset på børs de seneste dagene og ukene etter et mer eller mindre sammenhengende børsfall siden 2018. Ved børsslutt mandag var kursen helt nede på 7,09 kroner, markedsverdien av det børsnoterte flyselskapet var marginale 1,16 milliarder kroner.

Det kan bli en statlig redningsaksjon med støtte fra partier som tradisjonelt ikke er så glad i luftfart. SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes sier til NTB at SV ikke utelukker at dette kan bli en løsning.

– Det er ikke SVs primærpolitikk å kjøpe flyselskaper. Men vi vil vurdere det seriøst for å sikre arbeidsplasser og viktig infrastruktur, sier han.

Samfunnsansvar

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier han vil være varsom med å spekulere rundt et børsnotert selskap i offentligheten.

- Men det jeg vil si, er at luftfarten er viktig med tanke på alle arbeidsplassene, og viktig for kritisk infrastruktur i Norge. Derfor har vi et særlig samfunnsansvar for å sikre at den næringen holder seg i lufta, sier Ap-lederen til NTB.

