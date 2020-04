Staten selger en av Norges råeste tomter: – Regner med å få én milliard

Regner med å få over en milliard kroner for en av Norges mest lukrative tomter.

AKER BRYGGE, OSLO (Nettavisen Økonomi): Klint inntil Aker Brygge og vis-à-vis det nye nasjonalmuseet ligger indrefileten av Oslos tomter, den såkalte «Trekanttomten».

I mange år har tomten ligget brakk, og den siste perioden er den blitt brukt som anleggsplass for nasjonalmuseet. Men nå har staten endelig bestemt seg for å selge det som er omtalt som «Norges mest attraktive næringstomt».

– Det er viktig at vi investerer i eiendommene vi trenger, men at vi samtidig selger unna de tomtene og byggene vi ikke har behov for, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

John Fredriksens boligselskap Norwegian Property har allerede store planer med hotell- og kongressenter med 500 hotellrom og et auditorium for 3000 personer på den lukrative tomten.

IKKE BEHOV: Staten har ikke behov for den lukrative «Trekanttomten», og dermed blir den lagt for salg - til en stiv pris. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Statsbygg er eier av tomten, og etter Utenriksdepartementet for et halvt år siden erklærte at de ikke ville kunne bygge på tomten av hensyn til sikkerhet, har flere siklet etter Oslos indrefilet.

– Vi beregner at tomten vil gå for omtrent én milliard kroner, sier direktør for Statsbygg Harald Nicolaisen.

– Og da får staten litt penger - og det kan jo staten trenge i disse tider, sier Astrup og ler.

Skal selge seg ned

Totalt eier staten omtrent 2300 eiendommer i inn- og utland, men Astrup ser ingen grunn til at Statsbygg skal sitte på eiendommene.

– Jeg er opptatt av at vi har en effektiv forvaltning av statlige eiendommer. Vi skal investere i eiendommene vi trenger, men vi må selge unna de tomtene og byggene vi ikke har behov for, sier han til Nettavisen Økonomi.

I fjor solgte Statsbygg unna rekordmye eiendom til totalt 1,5 milliarder kroner. Også i år forventer de å selge for enorme beløp.



– Staten skal ikke selge høns i regnvær, og Statsbygg må vurdere om vi får nok igjen for tomtene vi vurderer å selge, sier Astrup.

INDREFILET: Trekanttomta er ikke utviklet, og ligger midt mellom Aker Brygge og det nye Nasjonalmuseet som bygges. Foto: Google Maps

Forventer en milliard

I dag er tomten regulert til å kunne brukes til både boliger, kontor og kommersiell virksomhet. Statsbygg-direktør Harald Nicolaisen har håp om at det nye nasjonalmuseet vil gjøre tomten ekstra attraktiv.

– Er det lurt å selge eiendommen midt i koronakrisen, når det er forventet boligsmell?

– Vår vurdering er at denne tomten er så spesiell at den vil ikke bli påvirket av korona. Den er i det aller øverste segmentet, og det er det alltid betalingsvilje til. Vi tenker at denne bør gå for omtrent én milliard kroner, sier Nicolaisen.

TREKANTTOMTEN: Direktør Harald Nicolaisen i Statsbygg skal selge tomten han står på. Aker Brygge står i bakgrunnen. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Hvorfor har den ligget brakk så lenge?

– Den har blitt utredet til ulike statlige behov. Og den siste tiden har den vært brukt som en viktig anleggsplass for nasjonalmuseet. Nå er det snart ferdig, og da er det mye bedre egnet å selge, sier han.

Ifølge estimatene for nasjonalmuseet som bygger rett over veien, er det beregnet opp mot én million besøkende i året. Det vil gjøre det som allerede er blant Norges mest attraktive tomter, enda mer attraktiv.

Salget av eiendommer er en del av en ønsket politikk. Neste år skal også en stor eiendom på Adamstuen, som er en del av Majorstuen selges. I tillegg kommer sentrale eiendommer i Tromsø og Porsgrunn.